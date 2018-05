Metade dos britânicos se diz indiferente ao casamento real

Quase metade dos britânicos (46%) se diz indiferente ao badalado casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle, marcado para este sábado (19/05), e 60% afirmam que pretendem levar um fim de semana normal, segundo uma pesquisa do instituto YouGov.

Encomendada pelo grupo antimonárquico República, a sondagem mostrou que apenas 10% dos britânicos disseram estar realmente empolgados com o casamento real e que 29% afirmaram estar felizes. Outros 15% responderam estar otimistas.

Em outra pesquisa semelhante divulgada na segunda-feira, 66% dos britânicos disseram que não estão muito interessados ou nenhum um pouco interessado no casamento.

O apoio à monarquia caiu alguns pontos percentuais desde 2015, passou de 71% para 66%. Mas ainda se mantém elevado.

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a cerimônia de casamento do príncipe William com Kate Middleton: 51% disseram que acompanharam a cobertura ao vivo do evento.

A grande maioria dos britânicos diz que apoia o casamento de um membro da realeza com uma pessoa de outra nacionalidade. Porém, 41% dos entrevistados são contra um casamento real entre pessoas do mesmo sexo. Para a pesquisa, o YouGov entrevistou mais de 1,6 mil britânicos.

O clima em Londres, no entanto, é de festa. Do lado de fora dos muros do Castelo de Windsor, lar da realeza inglesa há quase mil anos, uma multidão se mistura aos turistas e jornalistas. Há um mar de bandeiras britânicas e americanas para desejar felicidades ao casal.

