Merkel elogia trabalho da DW no 65º aniversário da emissora

Quando a Deutsche Welle (DW) começou suas atividades, em 1953, sua tarefa era infinitamente mais simples do que é hoje. O que antes era uma emissora de rádio de ondas curtas que só alcançava a Alemanha cresceu, se transformando em um conglomerado multimídia que alcança 175 milhões de pessoas por semana em 30 idiomas, via TV, rádio, internet e redes sociais. Além disso, a DW se dedica não apenas na transmissão de informações, mas também no combate a notícias falsas e manipulações mundo afora.

Esse foi o tom do discurso de abertura da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, na celebração do 65º aniversário da Deutsche Welle nesta terça-feira (06/06), em Berlim.

"Se não nos opuséssemos à distorção e às falsas notícias que as pessoas tentam promover, não estaríamos longe de uma situação em que a supressão e a falsificação de fatos poderiam ser consideradas oportunas", disse Merkel a jornalistas e deputados do Bundestag (Parlamento alemão). "É por isso que eu gostaria de elogiar o que vocês fazem."

Assistir ao vídeo 00:33 Ao vivo agora 00:33 min Compartilhar Merkel fala sobre o papel da DW Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2yyGP Merkel fala sobre o papel da DW

Antes de seu discurso, Merkel conversou com membros da redação russa da DW, que criou uma série de vídeos na Internet desenvolvidos para ensinar usuários, especialmente os mais jovens, a reconhecer conteúdo manipulado na mídia. Um vídeo mostra, por exemplo, como as imagens do que supostamente seria um ataque com mísseis ucranianos era na verdade um lançamento fracassado de foguetes no Cazaquistão. Os vídeos registraram 1,3 milhão de acessos apenas no primeiro mês em que foram divulgados.

Numa era em que várias formas de propaganda experimentam um ressurgimento, os oradores repetidamente enfatizaram a importância da voz de uma emissora financiada pelo Estado – mas não dirigida pelo Estado – como a Deutsche Welle, que é regida pelos valores de uma sociedade aberta e democrática.

"Em crises, guerras e conflitos, as pessoas se voltam para nós", disse o diretor-geral da DW, Peter Limbourg. "Elas sabem que serão informados de forma abrangente, honesta e confiável. Aos olhos dos autocratas, somos perigosos."

Uma voz europeia para o mundo

Merkel e Limbourg enfatizaram que a proeminência da Deutsche Welle como emissora de comunicação europeia deve aumentar à medida que o Brexit está cada vez mais próximo, e a BBC, pelo menos nominalmente, não será mais uma emissora da União Europeia.

A DW passou por uma grande reorientação nos últimos anos, direcionando seu foco para o conteúdo em inglês e expandindo significativamente seu alcance em todo o mundo.

Um bom exemplo desse novo estilo de jornalismo é o eco@africa, um programa sobre meio ambiente que combina problemas ecológicos e soluções, tanto da África quanto da Europa. O programa é produzido "em igualdade de condições" junto com parceiros da Nigéria e do Quênia. Existem planos para expandir o programa para incluir também versões em francês e português.

"Acho maravilhoso que vocês produzam um programa ambiental da África, que também mostra a perspectiva africana das coisas", disse Merkel.

Limbourg aproveitou a oportunidade para obter apoio para a criação de um serviço de TV da DW em língua turca. Ele também direcionou palavras duras para o atual governo turco.

"Temos que fazer mais", disse Limbourg. "Na Turquia, esse maravilhoso país no qual nós, alemães, temos uma ampla gama de conexões, não há mais liberdade de imprensa. Se levarmos nossa missão a sério, há uma necessidade urgente de ação aqui."

Assistir ao vídeo 00:28 Ao vivo agora 00:28 min Compartilhar Merkel elogia diversidade na DW Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2yyyV Merkel elogia diversidade na DW: "Até invejo vocês um pouquinho"

Os palestrantes também elogiaram iniciativas da DW que têm como objetivo ajudar estrangeiros a aprender a língua alemã de maneira online e a DW Akademie, que treina jornalistas estrangeiros em Berlim e Bonn e em seus países de origem.

Desafios futuros

A cerimônia foi concluída com depoimentos em vídeo de conhecidas figuras políticas e culturais, entre eles o ex-presidente afegão Hamid Karzai; a viúva do dissidente e escritor russo Alexander Solzhenitsyn; o ex-campeão de boxe e atual prefeito de Kiev, Vitali Klitschko; e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker; entre outros.

Membros de todos os partidos políticos presentes no Parlamento da Alemanha participaram da cerimônia, e representantes de todas as legendas tradicionais também parabenizaram a empresa pelo seu aniversário.

Os palestrantes também falaram sobre o papel da DW como fonte de informação ocidental no tempo da Guerra Fria. Limbourg também reconheceu claramente a responsabilidade da DW em abordar os capítulos mais sombrios da história da Alemanha.

Assistir ao vídeo 00:27 Ao vivo agora 00:27 min Compartilhar Diretor-geral da DW celebra os 65 anos da emissora Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2yyL2 Diretor-geral da DW celebra os 65 anos da emissora

"Parte da identidade alemã é lembrar o assassinato de seis milhões de judeus europeus", disse Limbourg. "Nós relatamos isso muitas vezes no passado e vamos continuar a fazê-lo. Nem extremistas nem nacionalistas vão mudar as atitudes em relação a essa questão."

Foi um lembrete oportuno de que os desafios apresentados pelo nacionalismo exacerbado, xenofobia e populismo também existem na Alemanha, e não apenas em outras partes do mundo.

Há 65 anos, a Deutsche Welle busca alinhar-se com e representar a democracia e o internacionalismo ocidentais. O atual governo alemão prometeu ampliar o financiamento da DW com a convicção de que, embora as condições em todo o mundo tenham mudado radicalmente desde 1953, o objetivo de promover e defender os valores de uma sociedade aberta permaneceu exatamente o mesmo.

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram