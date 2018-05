Menino alemão de nove anos é flagrado dirigindo carro

Um menino de nove anos deixou atônitos na madrugada de sexta-feira (11/05) uma dupla de policiais na cidade de Recklinghausen, no oeste da Alemanha.

Enquanto seus pais dormiam, ele pegou as chaves do carro da família e se esgueirou pela janela do banheiro para sair da casa. Depois de dar partida no veículo, saiu dirigindo pelas ruas da cidade.

Segundo as autoridades locais, uma patrulha formada por dois policiais se aproximou do carro quando percebeu que uma criança estava atrás do volante. O incidente ocorreu por volta de duas da manhã no horário local.

"O menino colocou sua cadeirinha no banco do motorista e mal conseguia olhar por cima do volante", informou a polícia local em um comunicado.

Além da cadeirinha de carro, o passeio do menino de nove anos foi facilitado pela transmissão automática do carro. "O menino não precisou mudar de marcha nem operar a embreagem", disse um porta-voz da polícia ao jornal Rheinische Post.

Quando questionado sobre por que decidiu sair dirigindo, o menino disse que estava a caminho de casa depois de dirigir até um parque de diversões da região. A polícia disse que não confirmar com exatidão o percurso do menino.

Felizmente, o menino saiu ileso de seu passeio noturno. O carro dos seus pais também só sofreu danos mínimos em um retrovisor.

Segundo a polícia, o menino provavelmente atingiu algum arbusto enquanto estacionava, já que algumas folhas estavam presas no espelho danificado.

JPS/ots

