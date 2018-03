Meia alemão critica atuação de colegas em jogo contra o Brasil

O jogador Toni Kroos, meia de campo da seleção alemã, fez duras críticas a seus colegas após a derrota por 1 a 0 contra o Brasil nesta terça-feira (28/03) em Berlim. Segundo ele, o jogo deixou evidente "que não somos tão bons como costumam nos dizer que somos ou como talvez alguns pensam", afirmou o atleta, em entrevista à televisão estatal alemã ZDF.

"Nós tínhamos alguns jogadores em campo que tiveram a chance de se apresentar num jogo deste nível. E eles não o fizeram", lamentou Kroos, visivelmente irritado com o resultado da partida, em recado destinado principalmente aos não titulares que atuaram no amistoso. "Eu esperava mais. Quando alguém ganha uma oportunidade num jogo como esse, então dá para você esperar aqui ou ali uma outra linguagem corporal."

O treinador da Alemanha, Joachim Löw, reconheceu que as sete substituições fizeram com que a equipe não jogasse com o habitual entrosamento. "Nosso jogo não esteve tão redondo quanto normalmente", sublinhou. "Nós fortalecemos o adversário no primeiro tempo com uma série de perdas de bola. Nossa linguagem corporal, o domínio e segurança não foram bons."

Há dois meses e meio da estreia na Copa do Mundo da Rússia, contra o México, a derrota contra o Brasil fez com que a seleção alemã deixasse de alcançar o almejado recorde de 23 jogos sem derrota, para se conformar com o modesto balanço de quatro testes seguidos contra grandes seleções sem uma vitória sequer e apenas três gols.

No entanto, Löw não vê motivos para modificar sua filosofia de trabalho. "Eu não estou preocupado porque sei que o time é capaz de algo completamente diferente. Toda equipe tem um dia em que as coisas não funcionam. Eu sei do que somos capazes e da mentalidade que temos", enfatizou o treinador, que tranquilizou os torcedores. "Eles podem ter certeza de que vamos melhorar."

MD/dpa/sid

