Mais de 60% dos jovens querem sair do Brasil, diz pesquisa

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo (17/06) indica que 62% dos brasileiros entre 16 e 24 anos desejam morar no exterior, cifra que corresponde a 19 milhões de pessoas – o equivalente à população do estado de Minas Gerais.

Segundo a sondagem, metade da população entre 25 e 34 anos deseja deixar o país, enquanto entre os entrevistados de 35 a 44 anos, 44% querem viver no estrangeiro.

Os porcentuais vão se reduzindo conforme aumenta a idade dos entrevistados, sendo de 32% na faixa etária de 45 a 59 anos e 24% entre os que têm 60 anos ou mais. A sondagem ouviu um total de 2.090 pessoas em todas as regiões brasileiras.

Em relação à escolaridade, 56% dos indivíduos que possuem ensino superior declararam o desejo de morar no exterior. Entre os que possuem os ensinos médio e fundamental, os percentuais foram de 48% e 27%, respectivamente.

O levantamento, realizado em 129 municípios brasileiros, levou também em consideração as diferenças sociais. Quanto mais alta a classe social do indivíduo, maior é o desejo de morar em outro país. De acordo com o Datafolha, 51% da classe A/B manifestaram essa vontade, assim como 44% da classe C e 30% da classe D/E.

Segundo a pesquisa, os EUA são o país que mais atrai os brasileiros, à frente de Portugal e Canadá.

MD/ots

