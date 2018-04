Mais da metade dos venezuelanos não quer ficar no Brasil

Brasil como esperança para refugiados venezuelanos

Trabalho a todo custo

Nem bem chegam ao Brasil, os refugiados buscam alguma oportunidade de trabalho. As poucas economias que trazem consigo, em bolívares, não têm valor algum no Brasil. Por não encontrarem com facilidade empregos correspondentes a sua qualificação, mesmo venezuelanos com boa formação acadêmica têm que aceitar trabalhos informais.