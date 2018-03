Macron quer impulsionar idioma francês na União Europeia | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 20.03.2018

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (20/03) planos para impulsionar o idioma francês e aumentar seu destaque na União Europeia (UE), diante da saída do Reino Unido do bloco.

Em discurso para comemorar o Dia Internacional da Francofonia, Macron disse que o inglês é muito dominante em Bruxelas e prometeu promover o uso do francês nas instituições do bloco e fora dele.

Leia mais: O fenômeno do desaparecimento de idiomas e suas explicações

"Essa situação é paradoxal. O inglês nunca esteve tão presente em Bruxelas, justo no momento em que estamos negociando o Brexit", destacou. O presidente disse, porém, que não quer agir contra o inglês, mas sim promover o multilinguismo.

Macron afirmou ainda ser a favor de que todos na Europa aprendam duas línguas estrangeiras e ressaltou que a França vai ampliar os esforços para ensinar francês a funcionários europeus. O presidente anunciou ainda medidas para promover o ensino do idioma no exterior, por meio da rede de liceus franceses.

Com 274 milhões de falantes, o francês é o quinto idioma mais falado do mundo, depois do mandarim, inglês, espanhol e árabe. Na internet, trata-se da quarta língua mais usada.

Durante muitos anos, o francês dominou a sede da UE em Bruxelas, mas acabou perdendo espaço para o inglês principalmente a partir de 2004, com a entrada de países do Leste Europeu no bloco.

CN/rtr/afp

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App