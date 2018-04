Macron afirma ter provas de que Assad usou armas químicas

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (12/04) que dispõe de provas de que foram usadas armas químicas no ataque à cidade síria de Duma e de que elas foram usadas pelo regime do presidente Bashar al-Assad.

"Temos provas de que foram utilizadas armas químicas, no mínimo cloro, e de que foi o regime quem as utilizou", afirmou Macron para a emissora TF1. "Tomaremos decisões no momento oportuno, quando as considerarmos mais úteis e mais eficazes", acrescentou, ao falar sobre um possível ataque com mísseis em represália.

O presidente afirmou que uma intervenção deve estar destinada a impedir que Damasco volte a fazer uso de armas químicas e também contribuir para "preparar a Síria de amanhã", que deve ser dirigida por um governo "que inclua todas as minorias".

O presidente francês indicou que está em contato diário com seu homólogo americano, Donald Trump, e que mantém contato regular com o presidente russo, Vladimir Putin, aliado de Assad.

"Em caso alguma a França permitirá que o conflito se acirre ou que algo coloque em risco a estabilidade da região", afirmou Macron. "Mas não podemos permitir que regimes que se permitem tudo, em especial o que há de pior em contravenção do direito internacional, ajam."

Também nesta quinta-feira, Trump, que antes ameaçara com o lançamento de mísseis, tuitou que "nunca disse quando" isso ocorreria.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que cerca de 500 pessoas foram atendidas em centros médicos de Duma com sintomas de exposição a agentes químicos e que aproximadamente 70 pessoas que estavam em porões morreram por causa do ataque químico, que teria ocorrido no último sábado.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quinta-feira que o Exército sírio tomou controle total sobre Duma, que é o último bastião dos rebeldes em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco.

AS/afp/lusa/efe

