Louis Arthur Charles é o nome do novo bebê real

O nome do terceiro filho do príncipe William e da sua esposa, Kate Middleton, será Louis Arthur Charles, anunciou o Palácio de Kensington nesta sexta-feira (27/04). O menino, nascido nesta segunda-feira, será conhecido como príncipe Louis de Cambridge.

Louis é um dos nomes do príncipe William e do irmão do novo príncipe, George, nascido em 2013. Também era o nome do Lorde Mountbatten, tio do príncipe Philip e primo da rainha Elizabeth 2ª. Arthur também é um dos nomes de William e era o nome do meio do rei George 6º, o pai da rainha. Charles é uma homenagem ao pai de William.

Louis Arthur Charles é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, formada por descendentes diretos da rainha Elizabeth 2ª, a atual monarca. O primogênito da rainha, príncipe Charles, encabeça a lista, seguido por seu filho mais velho, o príncipe William, e seus três filhos: George, Charlotte e o recém-nascido.

O menino nasceu com 3,8 quilos, e Kate deixou o hospital St Mary's da capital britânica na mesma tarde na qual deu à luz, acompanhada pelo marido e com o bebê no colo.

Os nomes mais cotados para o novo membro da família real eram Albert, Arthur, Alexander, James e Philip.

LPF/lusa/efe/rtr/afp

