Limpeza urbana na Alemanha | Colunas semanais da DW Brasil | DW | 23.03.2018

As dez melhores cidades da Alemanha

8 - Lübeck

São raras as ruas, becos e construções de Lübeck, no norte da Alemanha, que não têm história para contar. Oitava colocada no ranking, a "rainha da Hansa" é patrimônio mundial e a cidade natal do escritor Thomas Mann, com um passado de potência comercial e uma fascinante arquitetura medieval. Na visita a Lübeck, um ingrediente não pode faltar: o marzipã. A marca mais tradicional é a Niederegger.