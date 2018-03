Kremlin afirma que comparar Putin com Hitler é repugnante | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 22.03.2018

O Kremlin classificou nesta quinta-feira (22/03) de "repugnante" e "inaceitável" o comentário do ministro britânico do Exterior, Boris Johnson, de que o presidente russo, Vladimir Putin, vai explorar a Copa do Mundo da Rússia da mesma forma que Adolf Hitler usou os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936.

"Essa é uma declaração completamente repugnante. Isso está abaixo do ministro do Exterior de qualquer país. É sem dúvida ofensiva e inaceitável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

No dia anterior, Johnson concordou com um colega deputado britânico que sugeriu que "Putin vai usar a Copa da maneira que Hitler usou os Jogos Olímpicos de 1936", como um instrumento de propaganda. "Eu acho que a comparação com 1936 está correta", respondeu o ministro, prevendo que Putin vai se "glorificar nesse evento esportivo".

Os comentários surgiram em meio a uma crescente crise diplomática entre Rússia e Reino Unido devido ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, ocorrido em solo britânico no início deste mês. Moscou nega envolvimento no caso.

O embaixador russo no Reino Unido, Alexander Yakovenko, afirmou que os torcedores britânicos estarão em segurança durante a Copa do Mundo, acrescentando que não haverá a necessidade de vistos para o período.

Falando a jornalistas, Peskov também alertou contra elevadas expectativas em relação a um possível encontro entre Putin e o presidente americano, Donald Trump. "Não devemos falar sobre grandes avanços", acrescentando ser necessário, primeiro, falar em um início de diálogo. Segundo ele, há um "longo caminho" até se chegar a um avanço nas relações com Rússia e EUA.

Nesta terça-feira, Trump telefonou para Putin, o felicitando pela sua reeleição como presidente russo, e depois afirmou à imprensa que os dois líderes possivelmente se encontrarão em futuro "não muito distante”.

Em entrevista à imprensa também nesta quinta-feira, o embaixador da Rússia em Londres, Alexander Yakovenko, falou sobre o envenenamento do ex-espião russo, acusando o Reino Unido de ter uma história de violações das leis internacionais. Yakovenko,disse que o país não tem credibilidade para investigar o caso e afirmou que o Reino Unido acusa a Rússia, mas não apresentou evidências.

