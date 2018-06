Kim Jong-un visita Xi Jinping

O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, encontrou nesta terça-feira (19/06) em Pequim o presidente chinês, Xi Jinping, para reportar sobre seu encontro histórico com o presidente americano, Donald Trump. A visita ressalta o papel de Pequim como mediador entre Pyongyang e Washington.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que espera que a Coreia do Norte e os EUA possam implementar plenamente o resultado da cúpula da semana passada, em que Kim se comprometeu a trabalhar pela desnuclearização, em troca de garantias de segurança dos EUA.

Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, Xi disse a Kim que através de "esforços concertados dos países relevantes" as negociações sobre questões na Península da Coreia estão de volta aos trilhos e que a situação em geral está indo na direção da paz e da estabilidade.

Segundo a emissora, o líder chinês afirmou, durante encontro no Grande Salão do Povo, na capital chinesa, que a cúpula entre Kim e Trump marcou um "passo importante em direção à solução política a questão nuclear da Península Coreana".

Junto com uma declaração assinada por Kim e Trump oferecendo promessas vagas sobre desnuclearização e segurança, Trump também concordou em suspender exercícios militares com a Coreia do Sul, no que foi visto como uma grande vitória para a Coreia do Norte e seus principais aliados, China e Rússia.

A visita de dois dias de Kim à China, que começou nesta terça-feira, não foi anunciada com antecedência, mas era esperada como parte da tradição dos vizinhos comunistas de se reportarem mutuamente.

A visita destaca o importante papel da China nos esforços dos EUA e de outros países para levar a Coreia do Norte a abandonar seu programa nuclear. Os EUA sempre esperaram que a China usasse sua influência para convencer a Coreia do Norte a negociar, mas a visita ocorre também num momento em que os laços entre Pequim e Washington são testados por uma grande disputa comercial.

A CCTV mostrou Kim e sua mulher, Ri Sol Ju, sendo recebidos por Xi com honras militares. Xi e sua mulher, Peng Liyuan, mais tarde receberam Kim e Ri em um banquete, informou a CCTV.

A agência de notícias oficial chinesa Xinhua anunciou a visita do líder norte-coreano à China logo depois que ele aparentemente aterrissou, na manhã de terça-feira, dispensando o segredo que envolveu viagens anteriores realizadas à China por Kim e seu pai e antecessor, Kim Jong Il.

Na primeira ida do jovem Kim à China como líder, ele foi ao país em um trem blindado, como fez seu pai. Suas duas primeiras viagens só foram anunciadas depois que ele já tinha retornado com segurança à Coreia do Norte.

MD/efe/afp/ap

----------------

