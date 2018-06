Jovens transgêneros na Alemanha

O Futurando desta semana conta a história de Leon, um adolescente alemão que nasceu no corpo errado, um corpo de menina, e que lutou para levar adiante a vontade de se tornar um transgênero. Ele teve a ajuda de especialistas de diversas áreas. Os pais adotivos, apesar de terem sonhado com uma filha mulher, apoiaram Leon em todas as fases da transformação.

A discussão sobre gênero não só é atual, como também é delicada. Estaria na nossa anatomia cerebral a explicação para as diferenças de comportamento entre homens e mulheres? Um tem mesmo capacidades que o outro não tem? Por quê? São perguntas que cientistas estão tentando responder, embora alguns considerem que melhor mesmo seria nos concentramos nas nossas semelhanças.

O programa mostra ainda a rotina de uma paciente diagnosticada com epilepsia depois dos 40 anos de idade. Ela teve que se adaptar e aprender a conviver com lapsos de memória e convulsões diárias. A doença crônica tem controle, mas não tem cura. Você vai ver os desafios de quem sofre ataques epiléticos e os tipos de tratamento.

E sabe aquela expressão "cabeça de gordo”? Vamos explicar por que ela faz todo sentido. Cientistas descobriram que a resposta para o emagrecimento pode estar no nosso cérebro. O sobrepeso é associado a um distúrbio de ordem neurológica, que não deixa a pessoa perceber às vezes quando está saciada ou não.

