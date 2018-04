Japonês de 112 anos é reconhecido como o homem mais velho do mundo

O japonês Masazo Nonaka, de 112 anos e 259 dias, foi reconhecido nesta terça-feira (10/04) como o homem vivo mais velho do mundo pela organização Guinness World Records, substituindo um espanhol que morreu no início do ano.

Nonaka recebeu o reconhecimento após a morte de Francisco Nuñez Olivera, que faleceu em janeiro aos 113 anos, disse a organização em comunicado.

O ancião japonês recebeu o certificado do recorde em sua casa em Ashoro, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Ele mora com familiares e passa os dias vendo programas de sumô na televisão, lendo jornal e comendo doces e tortas, segundo seus netos.

Uma vez por semana, Nonaka também aproveita para desfrutar dos onsen – banhos termais japoneses –, que são uma tradição em sua família há mais de cem anos.

Devido à idade avançada, Nonaka se desloca em uma cadeira de rodas, mas, segundo seu bisneto de 20 anos, ele "tem a mente clara e não necessita de cuidados médicos diários".

Nonaka nasceu em 25 de julho de 1905, meses antes de Albert Einstein publicar sua Teoria Geral da Relatividade. Criado no seio de uma família numerosa, com sete irmãos e uma irmã, o japonês se casou em 1931 com uma mulher chamada Hatsuno, com quem teve cinco filhos.

O recorde do homem mais velho do mundo também é de um japonês, Jiroemon Kimura, que morreu em 2013 aos 116 anos. A pessoa mais longeva da história foi a francesa Jeanne Louise Calment, que alcançou a idade de 122 anos e 164 dias e viveu entre 1875 e 1997.

Uma japonesa de 117 anos, Nabi Tajima, que é hoje a pessoa mais velha do Japão, deve receber o título de pessoa mais longeva do mundo, substituindo Violet Moss-Brown, que morreu no ano passado aos 117 anos e 189 dias.

JPS/efe/ap

----------------

