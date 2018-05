Israel vence Festival Eurovisão 2018

A israelense Netta Barzilai ganhou na noite deste sábado (13/05) o Festival Eurovisão 2018, em Lisboa, com a música Toy, um hit pop-techno sobre empoderamento feminino. É a quarta vez na história que o país leva o prêmio.

"No próximo ano será em Jerusalém", disse a jovem de 25 anos, após ser anunciada vencedora, num evento que foi visto por mais de 200 milhões de pessoas pela TV e internet. "Obrigada por celebrar a diversidade!"

Trajando uma espécie de kimono japonês e com um cabelo ao estilo gueixa, Barzilai ganhou o prêmio com um hit dançante, com trechos como "eu não sou o seu brinquedo", que derrubou outra favorita, a cipriota Eleni Foureira com o pop latino Fuego.

O vencedor foi o país que reuniu maior pontuação, que atribuída pelos espetadores de cada país, através de televoto, e por júris nacionais dos 43 países que participaram na edição deste ano. O segundo lugar ficou com Chipre, o terceiro com a Áustria.

Israel acolheu o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores. Em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez seguida, acabando por passar para a Holanda.

Aos 63 anos de idade, o maior concurso musical da Europa aprendeu a se vestir com mais elegância. O evento anual costuma ser repleto de trajes extravagantes, efeitos especiais de alta voltagem e canções que facilmente caem no esquecimento. No ano passado, um gorila dançarino que subiu ao palco durante a apresentação do representante da Itália foi o maior exemplo do legado brega do festival.

Em Portugal, os organizadores adotaram um tom mais sóbrio para o Eurovisão 2018, com menos adereços brilhantes e montagens de palco de gosto mais apurado. O país se tronou sede da final deste ano após vencer em 2017, na Ucrânia, com uma performance do cantor Salvador Sobral.

Na final do Eurovisão em Lisboa, Sobral se apresentou ao lado de Caetano Veloso e cantaram juntos Amar pelos dois. No ano passado, o brasileiro fez vários elogios ao cantor português e pediu no Facebook que seus dois milhões de seguidores votassem nele na final do concurso.

