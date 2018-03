Infrações de trânsito trazem milhões aos cofres de Berlim | Colunas semanais da DW Brasil | DW | 19.03.2018

60 anos do Trabant, ícone da Alemanha Oriental

Um ícone das duas Alemanhas

O "Trabi" representava o estigma do qual muitos alemães do leste queriam se livrar após a Reunificação, e, ao mesmo temo, tornou-se símbolo dos belos momentos que se seguiram à queda do Muro de Berlim. Os alemães ocidentais receberam os primeiros carros da RDA que cruzaram as fronteiras abertas com "batucadas de Trabi" (Trabitrommeln), ou seja, batidas no teto de plástico do carro.