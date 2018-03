Incêndio em shopping deixa 64 mortos na Sibéria | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 26.03.2018

O número de mortos no incêndio registrado neste domingo (25/03) num shopping da cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, é de 64, afirmou o ministro da Emergência da Rússia, Vladimir Puchkov, nesta segunda-feira (26/03).

Muitas crianças e adolescentes estão entre as vítimas. Quando o número de mortos estava em 37, com 69 desaparecidas, havia 40 crianças entre os desaparecidos, afirmaram então as autoridades russas.

Quatro pessoas foram detidas no âmbito do inquérito aberto para investigar o caso, acrescentaram as autoridades. Entre os detidos estão o arrendatário do local onde se originou o fogo e o diretor-geral da sociedade administradora do shopping.

O fogo se originou num dos cinemas situados no quarto e último andar do shopping, e de lá se propagou pelo edifício. Em vídeos gravados por testemunhas era possível ver visitantes do shopping saltarem pelas janelas para fugir do fogo.

De acordo com investigações preliminares, o alarme de incêndio não foi ativado, por isso quem estava no shopping só percebeu o fogo quando uma fumaça densa tomou conta do prédio. Os bombeiros demoraram mais de seis horas pE controlar as chamas, que afetaram uma área de 1.500 metros quadrados.

