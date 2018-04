Imprensa alemã analisa prisão de Lula

Handelsblatt – Prisão do ex-presidente Lula é um vislumbre de esperança para o Brasil, 05/04/2018

Artigo de opinião publicado do jornal de economia de Düsseldorf, assinado por Alexander Busch, aponta que a derrota de Lula no STF é um sinal positivo e que o caso demonstra que o Brasil está na frente de outros países, como China e Rússia, quando se trata da separação de poderes.

"O ex-presidente Lula vai para a cadeia. Isso é bom para o país – a campanha anticorrupção pode finalmente ser bem-sucedida.

Se Lula tivesse sido bem-sucedido em seu pedido de habeas corpus, então essa última investigação hesitante de corrupção da Lava Jato teria fracassado. Importante agora é que o Supremo, mesmo com a enorme pressão de apoiadores e adversários de Lula, rejeitou o pedido. Isso mostra que em uma grande economia como o Brasil – ao contrário da Rússia, da Turquia e da China, por exemplo – há uma separação entre os poderes do Executivo, do Congresso, do Judiciário e da mídia – ainda que isso possa ser aperfeiçoado.

Na verdade, Lula queria usar a sentença para continuar a atuar como candidato. Embora a justiça eleitoral venha a rejeitar a candidatura, o que é provável, ele ainda pode recorrer. Lula, então continuaria a postergar a decisão do Judiciário além de outubro, quando a campanha eleitoral já vai estar a toda velocidade. O cálculo do PT é que, se Lula continuar a aumentar sua popularidade até lá, nenhum juiz ousaria barrar sua candidatura.

Mas com a prisão, o cacife político de Lula diminuiu. Outros candidatos de esquerda agora estão pensando em seguir por contra própria novamente. No entanto, Lula não quer se afastar voluntariamente de sua candidatura. Para o político, que rejeita qualquer envolvimento e responsabilidade em acusações de corrupção, muito está em jogo."

Süddeutsche Zeitung – Uma fenda profunda atinge o Brasil, 05/04/2018

Artigo de opinião no jornal de Munique, assinado por Boris Herrmann, aborda a polarização no país. Segundo o autor, mesmo com as controvérsias envolvendo o processo contra o ex-presidente, a decisão do STF de negar o habeas corpus preventivo de Lula foi um sinal positivo de que ricos e poderosos não estão mais a salvo da lei.

"A prisão de Lula marca um ponto de virada na maior democracia da América do Sul, todos no Brasil concordam. Se essa mudança dramática é positiva ou negativa vai depender do ponto do vista ideológico.

Para a esquerda, Lula é uma estrela fixa, claramente inocente e claramente vítima de uma caça às bruxas do Judiciário. Já nos círculos conservadores, Lula é considerado o arquiteto da corrupção, a causa de todo mal no Brasil. Ambas as visões são exageradas, para não dizer mentirosas. Mas essa sociedade está dividida na questão: como lidar com o Lula? A verdade é complexa. Mesmo que se suspeite de uma conspiração de direita contra a esperança esquerdista de Lula, esse julgamento, se considerado friamente, é ainda assim um serviço à democracia.

O veredito é principalmente uma derrota para Lula, e claro, para 30% dos eleitores brasileiros que o reelegeriam como chefe de Estado. A frustração dessa base de apoiadores possui um enorme potencial para tensões sociais e violência. Mas não era tarefa do tribunal pacificar esse país irremediavelmente dividido. Desta vez não foi sobre a culpa ou inocência de Lula, mas apenas um julgamento básico sobre a questão: quão operacional é a aplicação das leis brasileiras? Nesse sentido, a democracia brasileira provavelmente venceu.

Independentemente de qualquer pressão que esse julgamento do Supremo tenha sofrido, o resultado é justificável. Um velho provérbio brasileiro diz: quem tem dinheiro nunca é preso. O STF decidiu há dois anos que após a segunda instância uma sentença pode ser executada. Para protelar sem fim nos casos, você precisa de um bom advogado, ou seja, um advogado caro. Portanto, uma moratória sobre Lula teria sido entendida como um sinal a favor dos ricos e poderosos do país.

Essa moral da história vai ser aplicada sobre um homem que lutou por justiça social como nenhum outro: sua derrota no STF protege seu país de mais injustiça."

Der Spiegel – Um Sinal Fatal, 05/04/2018

Mais crítico sobre a prisão de Lula, artigo da revista semanal Der Spiegel assinado por Jens Glüsing aponta que o STF, ao negar o habeas corpus a Lula, se acovardou diante dos militares e da opinião pública. O texto também aponta que o Brasil corre o risco de ver mais episódios de violência política durante a campanha eleitoral.

"Se Lula não puder competir nas eleições presidenciais de outubro, as chances do ultradireitista e ex-militar Jair Bolsonaro vão crescer.

Os juízes do STF emitiram um sinal fatal. Eles se acovardaram – não apenas diante dos generais, mas também de um público exaltado.

Para a campanha eleitoral, a incerteza jurídica não é um bom presságio. A divisão da sociedade vai continuar aumentando. Seguidores de Lula veem na prisão de seu ídolo a conclusão de um "golpe branco" que começou há dois anos com o impeachment da sucessora de Lula, Dilma Rousseff. Eles vão negar a legitimidade da eleição se Lula não puder se candidatar.

Os opositores de Lula triunfaram por ora, mas se ele for libertado após um curto período de prisão, o ódio deles será escancarado. Há duas semanas, Lula estava em caravana pelo sul e pessoas não identificadas atiraram nos ônibus. O Brasil corre o risco de ter uma campanha ofuscada pela violência.

O governo de Michel Temer está lutando para sobreviver. E o vácuo de poder é preenchido pelos juízes e generais que extrapolam seu papel."

A trajetória política de Lula Lula e as greves do ABC Em 1975, Lula foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e ganhou projeção nacional ao liderar uma série de greves no final da década. Em 1980, foi preso e processado com base na Lei de Segurança Nacional após comandar uma paralisação que durou 41 dias. Lula ficou 31 dias no cárcere do Dops (Departamento Estadual de Ordem Política e Social).

A trajetória política de Lula Fundação do PT Em 10 de fevereiro de 1980, pouco antes de ser preso, Lula ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT) com apoio de intelectuais e sindicalistas. Em maio do mesmo ano, ao sair do cárcere, foi eleito o primeiro presidente do partido. O pernambucano, então, ingressaria de vez na política: em 1982, concorreu ao governo de São Paulo e, em 1986, foi eleito deputado constituinte.

A trajetória política de Lula A campanha de 1989 O PT lançou a candidatura de Lula nas primeiras eleições presidenciais diretas após o fim do regime militar. Com uma imagem de operário e um discurso de esquerda, Lula provocou temor em vários setores da economia, que se alinharam ao candidato Fernando Collor. O petista foi derrotado no segundo turno, depois de uma campanha que envolveu acusações de manipulação da imprensa em favor de Collor.

A trajetória política de Lula A campanha de 1994 No embalo das primeiras denúncias de irregularidades no governo Collor, Lula lançou, em 1991, o movimento "Fora Collor" em apoio ao impeachment. Em 1994, concorreu novamente à presidência, com Aloizio Mercadante como vice, mas foi derrotado no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), lançado como "pai do Plano Real". PT, por outro lado, elegia seus primeiros governadores (DF e ES).

A trajetória política de Lula A campanha de 1998 Em 1998, Lula sofreu uma das suas piores derrotas eleitorais. À época, o petista teve como candidato a vice o ex-governador Leonel Brizola (PDT), um dos seus rivais na eleição de 1989 e com quem disputava a hegemonia na esquerda brasileira. A fórmula não deu certo. Lula obteve só 31% dos votos e não chegou ao segundo turno. O então presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito com 53%.

A trajetória política de Lula A posse de Lula O eterno candidato do PT finalmente assumiu a Presidência em janeiro de 2003, após oito anos de governo do PSDB. Lula foi eleito com 61% dos votos válidos no segundo turno. A vitória foi alcançada após uma intensa campanha, que vendeu uma imagem mais moderada do petista – simbolizada no slogan "Lulinha paz e amor" – com o objetivo de acalmar os mercados e ampliar o eleitorado do partido.

A trajetória política de Lula Economia em alta Após as turbulências no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a economia brasileira voltou a crescer com Lula, embalada sobretudo pelo boom das commodities. Foi o período da descoberta do Pré-Sal e investimentos em grandes obras de infraestrutura. O crescimento médio do PIB no segundo mandato chegou a 4,6%. O bom momento catapultou a popularidade de Lula, que chegou a 87% no final de 2010.

A trajetória política de Lula Queda na desigualdade Os programas sociais lançados por Lula, como Minha Casa, Minha Vida e ProUni, também contribuíram para a popularidade do presidente. O Bolsa Família, criado em 2004 a partir da unificação de outros programas de transferência de renda, se tornaria o carro-chefe. Quase 28 milhões de brasileiros saíram da zona de pobreza nos oito anos do governo Lula, afirmou um balanço em 2010.

A trajetória política de Lula O escândalo do mensalão Em 2005, o governo Lula foi atingido em cheio pelo escândalo de compra de votos de deputados, o mensalão. Apesar do desgaste, Lula sobreviveu à crise. Outros, como o ministro José Dirceu, uma das figuras fortes do governo, caíram em desgraça. No início, Lula afirmou que assessores o haviam "apunhalado", mas depois mudou o discurso e disse que o caso era uma invenção da oposição e da imprensa.

A trajetória política de Lula A eleição de Dilma Em 2007, logo após ser reeleito com mais de 60% dos votos, Lula começou a preparar o terreno para a sua sucessão. Como sucessora, ele escolheu a sua então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, uma tecnocrata sem experiência nas urnas. Nos três anos seguintes, Lula promoveu a imagem de Dilma junto aos brasileiros. A estratégia funcionou, e ela foi eleita em 2010.

A trajetória política de Lula Luta contra o câncer Em outubro de 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe, sendo submetido a um agressivo tratamento – pela primeira vez desde 1979, ele aparecia sem a barba. Exames apontaram a remissão completa do tumor cerca de cinco meses depois, e Lula voltou a se engajar nas campanhas do PT. Uma das grandes vitórias eleitorais de 2012 foi a de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.

A trajetória política de Lula Lula e a Lava Jato Em março de 2016, Lula foi alvo de um mandado de condução coercitiva pela Operação Lava Jato, que investiga o escândalo de corrupção na Petrobras. O ex-presidente foi levado para depor sobre um sítio em Atibaia, um triplex no Guarujá e sua relação com empreiteiras investigadas na Lava Jato. No mesmo dia, a PF cumpriu mandados em residências do petista e de sua família, além do Instituto Lula.

A trajetória política de Lula Réu em diferentes processos Nos meses seguintes, Lula foi denunciado por uma série de crimes, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça e tráfico de influência, tornando-se réu em cinco processos diferentes, inclusive na Lava Jato. O petista sempre desmentiu as acusações, negou a prática de crimes e disse ser vítima de perseguição política. Ele também nega ser proprietário dos imóveis investigados.

A trajetória política de Lula Depoimento a Moro Em maio de 2017, o ex-presidente se apresentou pela primeira vez como réu perante o juiz Sergio Moro. Em depoimento prestado em Curitiba, Lula voltou a negar as acusações e alegou estar sendo perseguido politicamente. Ele ainda exigiu a apresentação de provas de que seja dono dos imóveis em Guarujá e Atibaia. O interrogatório foi o último passo antes da sentença dentro da Operação Lava Jato.

A trajetória política de Lula Lula é condenado Réu em outros processos, Lula foi condenado pela primeira vez em 12 de julho de 2017. A sentença do juiz Sergio Moro determinou 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O TRF-4 confirmou a condenação em segunda instância, além de aumentar a pena para 12 anos e um mês de prisão. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por corrupção no Brasil.

A trajetória política de Lula Derrota no STF Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram um pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula para evitar uma eventual prisão após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal. Manifestantes contrários e a favor de Lula foram às ruas por ocasião do julgamento. Autoria: Jean Philip Struck / Érika Kokay



