Homem é baleado por policial na Catedral de Berlim

Policiais armados se dirigiram na tarde deste domingo (03/06) para a Catedral de Berlim após serem alertados de que um homem estava agindo de maneira violenta e ameaçadora no interior do prédio. Segundo a polícia, ele também exibiu uma faca.

Um policial disparou contra o homem, que foi atingido na perna. Durante o episódio, que ocorreu pouco depois de 16h no horário local (11h em Brasília) dezenas de policiais exibindo armas patrulharam o interior e os arredores da Catedral. Cerca de cem pessoas estavam no interior do prédio quando ocorreu o incidente.

A polícia também informou que o homem tem 53 anos. Segundo o jornal Die Welt, ele é um cidadão austríaco, embora isso não tenha sido confirmado pelas autoridades. De acordo com a polícia, um policial ficou ferido no episódio, mas as circunstâncias não foram oficialmente divulgadas. Segundo o Die Welt, o policial teria sido atingido pelo disparo de um colega.

As autoridades pediram para que o público não divulgue especulações sobre o caso. Até o momento, não há indicações de que o homem agiu com alguma "motivação terrorista ou islâmica”, segundo as palavaras de um porta-voz da polícia.

As autoridades informaram que auxílio psicológico foi oferecido para as pessoas que testemunharam o episódio. As missas que ainda estavam programadas para este domingo na catedral foram canceladas.

Construída no final século 19, a catedral protestante de Berlim é localizada em frente à Ilha dos Museus, no distrito de Mitte, um dos locais com maior fluxo de turistas na capital alemã.

JPS/ots/dpa

