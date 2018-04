Guarda-costas de Bin Laden vive de ajuda social na Alemanha

A intervenção dos EUA no Afeganistão

Obama é eleito

Em sua campanha, Barack Obama promete encerrar as guerras no Iraque e no Afeganistão. Mas nos primeiros meses de sua presidência, em 2009, há um aumento no número de soldados no Afeganistão para cerca de 68 mil. Em dezembro, o número cresce ainda mais, para 100 mil, com o objetivo de conter o Talibã e fortalecer instituições afegãs.