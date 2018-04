Greve leva ao cancelamento de 800 voos da Lufthansa

Os melhores aeroportos do mundo

Melhores terminais

O Terminal 2 (foto) do aeroporto de Munique foi considerado o melhor do mundo. Os passageiros dispõem de áreas de descanso com cadeiras reclináveis, muito entretenimento, internet livre, áreas de espera para famílias com crianças, chuveiros e curtas distâncias até os portões de embarque. Em segundo ficou o Terminal 5 de Heathrow, em Londres, seguido do Terminal 3 do Changi, de Cingapura.