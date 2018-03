Governo alemão pede transparência no caso Marielle | Notícias e análises sobre os fatos mais relevantes do Brasil | DW | 19.03.2018

A encarregada e direitos humanos e assistência humanitária no Ministério do Exterior alemão, Bärbel Kofler, repudiou nesta segunda-feira (19/03) os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes e exigiu transparência nas investigações para o esclarecimento do crime.

"Os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes me abalaram muito. Condeno fortemente esse ato traiçoeiro. Como vereadora do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Defesa da Mulher [da Câmara], Marielle foi uma inspiração para todos aqueles engajados na proteção e no respeito dos direitos humanos", afirmou Kofler, em comunicado.

A representante do governo alemão destacou o trabalho de Marielle pelos direitos das mulheres, sobretudo negras, e contra a violência policial.

"As autoridades brasileiras anunciaram que esclarecerão completamente os assassinatos. Espero que essa investigação seja rápida, substancial, transparente e independente, para identificar os culpados e responsabilizá-los", destacou Kofler.

Marielle e Anderson foram mortos ao sair de um evento na Lapa na quarta-feira. O carro onde estavam foi baleado diversas vezes. A principal hipótese da Delegacia de Homicídios do Rio é de que se tratou de uma execução premeditada, dada a ação dos criminosos.

O caso provocou uma série de reações internacionais, inclusive de deputados europeus, que pediram à União Europeia (UE) que, diante do caso, suspendesse as negociações do acordo comercial com o Mercosul.

