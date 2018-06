Fuga de leões e tigres de zoológico alemão é alarme falso

A forte tempestade que atingiu o oeste da Alemanha na madrugada desta sexta-feira (1º/06) inundou um zoológico na região montanhosa do Eifel, no estado da Renânia-Palatinado, próximo das fronteiras com Luxemburgo e Bélgica, e causou apreensão entre moradores locais por causa da notícia de que animais selvagens teriam fugido do local.

Zoo ficou abaixo de água com a tempestade

A notícia inicial afirmava que alguns animais – dois leões, dois tigres, um jaguar e um urso – escaparam de seus cercados no zoológico de Lünebach, no oeste da Alemanha, nesta sexta-feira, e estavam sendo procurados nas imediações.

Mais tarde, porém, autoridades da região disseram que os felinos não chegaram a deixar seus cercados e muito menos o zoológico. Eles apenas não puderam ser visualizados devido à inundação, que impedia o acesso aos cercados. Com o uso de drones, os animais foram finalmente localizados dentro de seus cercados.

O urso, porém, de fato fugiu de seu cercado, e acabou sendo abatido ainda dentro do zoológico. Por causa da notícia da fuga, os residentes da região foram aconselhados a permanecer em suas casas, enquanto autoridades locais efetuavam buscas numa grande operação, que contou também com caçadores.

