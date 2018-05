Frankfurt vence Bayern e é campeão da Copa da Alemanha

O Eintracht Frankfurt venceu a Copa da Alemanha neste sábado (19/05) em uma partida emocionante contra o Bayern de Munique no Estádio Olímpico de Berlim. Os bávaros foram derrotados na final com um placar de 3 a 1, incluindo dois gols do atacante Ante Rebic.

O jogador croata foi um dos protagonistas do duelo, abrindo o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Com um gol de Robert Lewandowski no início do segundo tempo, o Bayern empatou o jogo, mas uma segunda marcação de Rebic, aos 37 minutos, devolveu a vantagem ao Frankfurt.

O terceiro gol da equipe campeã veio nos acréscimos, pelo meia sérvio Mijat Gacinovic. O lance foi marcado por controvérsia, tendo ocorrido logo depois de o árbitro Felix Zwayer ter ignorado uma falta do meia ganês Kevin Prince Boateng contra o volante espanhol Javi Martínez.

A vitória do Frankfurt neste sábado atrapalhou a despedida do técnico do Bayern, Jupp Heynckes, de 73 anos, que esperava vencer o último campeonato à frente do clube antes de se aposentar.

O treinador do Frankfurt, o croata Niko Kovac, de 46 anos, também se despede de sua equipe. Na próxima temporada, ele assume justamente o time de Munique ao substituir Heynckes. Já o Frankfurt será comandando pelo técnico austríaco Adi Huetter.

O clube alemão não vencia a Copa da Alemanha desde 1988. Com o título, garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa da Uefa, unindo-se a Bayer Leverkusen e RB Leipzig.

O Bayern, por sua vez, que venceu a Copa da Alemanha pela última vez em 2016, conquistou em abril seu 28º título do Campeonato Alemão e o sexto consecutivo.

O clube bávaro era o favorito na decisão deste sábado, apesar de ter sido goleado por 4 a 1 pelo Stuttgart na rodada passada, mostrando que houve certo relaxamento após a eliminação da Liga dos Campeões.

EK/afp/efe/dpa/ots

