Fifa investiga alemães por provocação a suecos

A Fifa anunciou que vai investigar a conduta de dois membros da comissão técnica da Federação Alemã de Futebol (DFB) que provocaram integrantes do time sueco ao fim da partida do último sábado (23/06).

O incidente ocorreu após o gol decisivo do alemão Toni Kroos durante os acréscimos do segundo tempo. Imagens registraram o momento em que dois integrantes do time alemão caminharam em direção ao banco da Suécia e zombaram dos adversários com gestos provocativos. Membros da equipe sueca não gostaram e partiram para cima dos alemães. O incidente quase culminou em uma briga generalizada.

Bierhoff discute com jogadores e comissão técnica da Suécia

Os alemães que provocaram os suecos e vão ter a conduta investigada são o assessor de imprensa Ulrich Voigt e o encarregado de logística Georg Behlau. Os suecos também denunciaram má-conduta do atual diretor-esportivo e ex-ídolo da seleção alemã, Oliver Bierhoff, e alguns de jogadores. Mas, inicialmente, eles não serão investigados.

"A Comissão Disciplinar da Fifa abriu um processo disciplinar contra os funcionários alemães Ulrich Voigt e Georg Behlau pelos incidentes no final da partida entre Alemanha e Suécia", afirmou a Fifa em comunicado.

Nas imagens, Behlau aparece sendo empurrado com força por um dos integrantes da comissão técnica sueca após as provocações. A Fifa não informou quais sanções os dois alemães podem sofrer.

Turma do "deixa disso" evitou que discussão virasse briga

O técnico da Suécia, Janne Andersson, disse no sábado, ter ficado irritado com o comportamento dos alemães. "Me irritou. Alguns celebraram correndo em nossa direção e nos provocando com gestos. Uma falta de respeito. Me irritou terrivelmente. (...) "É preciso deixar o adversário em paz com seu luto. Não se pode zombar assim de um adversário contra quem se lutou 95 minutos", apontou o treinador. Já o jogador Emil Forsberg classificou o comportamento dos alemães como "nojento”.

Ainda no sábado, a federação alemã se desculpou pelo episódio. "Foi uma partida cheia de emoção. Ao final, os gestos e reações do nosso corpo técnico para os suecos foram emotivos demais. Não é o nosso comportamento habitual", escreveu a seleção da Alemanha na sua conta no Twitter.

O técnico alemão Joachim Löw evitou polemizar sobre o episódio e disse não estar ciente do incidente. "Após o apito final, estávamos concentrados em outras coisas. Estávamos festejando. Não vi nenhum gesto para o banco da Suécia", afirmou.

O diretor-esportivo da federação alemã, Oliver Bierhoff, reconheceu que houve excessos por parte dos alemães, mas também reclamou dos suecos. "Uma partida tão destrutiva, com tanta catimba, não pode ser recompensada."

