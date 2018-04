Fifa avalia proposta bilionária para expandir Mundial de Clubes

Onze termos de futebol em alemão

"Fallrückzieher"

É a famosa "bicicleta". O jogador se inclina para atrás, apoiando-se numa perna e, em seguida, chuta a bola acima do nível da cabeça com a outra, com seu corpo já no ar como se estivesse pedalando. Devido à complexidade e desempenho incomuns, esta é uma das jogadas mais célebres do futebol, cuja criação é atribuída ao brasileiro Leônidas da Silva.