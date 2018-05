Festa e romantismo no maio alemão

Na Alemanha, as primeiras horas do dia 1º de maio começam com dança, festa e romantismo. A comemoração da chegada da primavera é repleta de cores e alegria coletiva pelos dias longos de sol. Festa e música marcam as celebrações do chamado Tanz in den Mai, "dança maio adentro", em tradução livre.

Enquanto muitos dançam na virada, alguns jovens estão ocupados demais para isso na passagem do 30 de abril para o primeiro dia do tão esperado maio. Eles passaram o dia à caça de um longo e belo ramo de árvore nas florestas ao redor da cidade para fazer uma prova de amor.

Na noite anterior ao 1º de maio é hora de pendurar o ramo ou o tronco de árvore em frente à janela da pessoa amada. Os galhos são decorados com fitas coloridas e um coração artesanal com o nome dela. É a tradição da Maibaum, presente am várias regiões do país. As árvores de maio enfeitam as ruas por um mês e são, depois, retiradas por quem as presentou.

Em cidades como Munique e Dresden, uma enorme árvore de maio é colocada na praça principal da cidade, cheia de enfeites e cores, simbolizando a primavera e a fertilidade. Um dos ritos é fazer uma competição para ver quem consegue escalar até o topo em menos tempo.

As tradições e festividades de maio na Alemanha são um costume de longa data. Na Idade Média, a Dança de Maio era a única forma de moças e rapazes se conhecerem e iniciarem um namoro, dadas as restrições para os relacionamentos. Nos vilarejos, a Dança de Maio ocorria sob a vigilância dos pais e era uma forma de os jovens se conhecerem e formarem uma família dentro da comunidade local.

Já a Maibaum não servia apenas como uma prova de amor, mas também como um sinal claro para os concorrentes não se aproximarem da pessoa presenteada. Pela tradição, os homens sempre são os responsáveis por preparar a árvore de maio, exceto em anos bissextos, quando a tarefa é das mulheres.

Na coluna Alemanices, publicada às sextas-feiras, Karina Gomes escreve crônicas sobre os hábitos alemães, com os quais ainda tenta se acostumar. A repórter da DW Brasil e DW África tem prêmios jornalísticos na área de sustentabilidade e é mestre em Direitos Humanos.

______________

