Explosões em partida de críquete deixam 8 mortos no Afeganistão

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas neste sábado (19/05) em três explosões consecutivas durante uma partida de críquete na província de Nangarhar, no Afeganistão

As explosões ocorreram no final da noite de sexta-feira no estádio de críquete Spinghar, em Jalalabad, capital de Nangarhar, onde centenas de pessoas assistiam uma partida entre equipes locais, afirmou o porta-voz do governador da província, Attaullah Khogyani.

"Três explosões ocorreram entre os espectadores", afirmou Khogyani. Ele disse que dos 43 feridos, que estão internados no hospital da província, sete estão em "condição crítica". Entre os mortos, está o organizador do torneio, Hedayatullah Zahir, acrescentou ele.

A competição de críquete foi organizada para coincidir com o Ramadã e nela participavam várias equipes locais de Jalalabad, cidade que sofreu vários atentados terroristas nos últimos meses.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria das explosões em uma província onde o braço afegão do Estado Islâmico tem seu principal reduto.

O porta-voz do talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou no Twitter que seu grupo não tem nada a ver com as explosões.

No último domingo (13/05), Jalalabad já havia sido palco de um ataque terrorista que deixou 15 mortos e 42 feridos em um edifício governamental. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

A prática de esportes à noite é pouco comum no Afeganistão por causa do risco de ataques terroristas.

Em setembro do ano passado, quatro pessoas, incluindo um homem-bomba, morreram e outras 12 ficaram feridas nas imediações do principal estádio de críquete de Cabul durante a partida de uma grande liga local com participação de jogadores internacionais.

Segundo a ONU, o número de vítimas civis no Afeganistão em 2017 foi de 10.453 (3.438 mortos e 7.015 feridos).

JPS/efe

