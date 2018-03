EUA suspendem tarifas de aço e alumínio para Brasil e União Europeia | Notícias e análises sobre a economia brasileira e mundial | DW | 22.03.2018

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (22/03) que a União Europeia (UE) e outras seis economias, incluindo o Brasil, serão poupadas por enquanto das tarifas à importação de aço e alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump. Os outros países beneficiados pela medida são Canadá, México, Argentina, Austrália e Coreia do Sul.

No início de março, Trump anunciou tarifas de 25% nas importações de aço e 10% nas de alumínio, materiais que são essenciais para os setores de construção e manufatura. O presidente argumentou que as taxas protegem os produtores americanos e devem fomentar a criação de postos de trabalho.

O representante de Comércio Exterior dos Estados Unidos, Robert Lightizer, disse a um comitê do Senado nesta quinta que Trump autorizou uma "pausa" na imposição das tarifas, que entram em vigor nesta sexta-feira, enquanto conversas em busca de uma solução para o longo prazo estiverem em curso.

Washington já havia deixado México e Canadá de fora das sobretaxas por serem parceiros dos EUA no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que está sendo renegociado. E nesta semana, autoridades americanas e da UE afirmaram em comunicado conjunto estar buscando uma solução para evitar as tarifas para o bloco.

A União Europeia e outros países ameaçaram retaliar os Estados Unidos caso as tarifas fossem aplicadas, impondo taxas sobre uma série de mercadorias americanas.

A comissária europeia de comércio, Cecilia Malmstrom, e o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, visitaram Washington nesta semana em busca de uma isenção. Altmaier disse ao Parlamento alemão nesta quinta-feira: "É uma questão de importância fundamental defendermos mercados globais abertos e justos."

O governo Trump ressaltou que o principal alvo das sobretaxas é a China, que por muito tempo teve uma superprodução que impactou o mercado global de aço e alumínio – o que representaria uma ameaça à economia americana.

Brasil

O presidente Michel Temer havia adiantado nesta quarta-feira que os Estados Unidos suspenderam as sobretaxas ao Brasil enquanto os dois países estiverem negociando uma possível isenção.

"O Brasil é um dos países com quem [os EUA] começarão as negociações visando a eventual exceção às tarifas sobre importação de aço e alumínio. As novas tarifas, diz mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Uma boa notícia", disse Temer.

Ao todo, 32% do aço exportado pela indústria brasileira têm como destino os Estados Unidos. Com isso, o país figura como o segundo maior exportador para o mercado americano, com 4,7 milhões de toneladas embarcadas em 2017. Só perde para o Canadá, que exportou 5,8 milhões de toneladas ano passado.

O Brasil pede a isenção da alíquota alegando que o aço exportado é semiacabado e posteriormente transformado em siderúrgicas dos EUA.

