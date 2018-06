EUA reúnem crianças imigrantes com familiares

Depois da introdução da política de tolerância zero com migrantes ilegais e a separação de crianças de seus familiares após atravessar a fronteira com o México, os Estados Unidos anunciaram que reuniram 522 crianças imigrantes com seus familiares e que outras 16 deverão se juntar aos genitores neste domingo (24/06).

No sábado, o Departamento de Segurança Interna dos EUA havia divulgado esses números em comunicado sobre seu plano para reunificar as famílias imigrantes que foram separadas desde que a política de tolerância zero começou a ser aplicada em abril.

Desde então, as autoridades americanas separaram mais de 2.340 crianças de seus pais na fronteira mexicana. Os filhos pequenos são levados para abrigos, enquanto seus pais vão para prisão.

Segundo a nota do Departamento de Segurança Interna, entre as crianças sob a custódia do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, apenas 17% haviam sido separadas dos pais, enquanto as 83% restantes correspondem a menores que viajaram sozinhos para o país.

Um pequeno número de crianças permanecerá separado de suas famílias, por exemplo, se o parentesco não puder ser confirmado ou se o adulto demonstrar ser criminoso ou um perigo para o menor, acrescentou o Departamento de Segurança Interna.

A reunificação das 522 crianças foi realizada pelo Escritório de Alfândegas e Proteção Fronteiriça (CBP), agência que processa os imigrantes ilegais quando chegam aos EUA.

Depois de duras críticas, o presidente americano, Donald Trump, assinou na última quarta-feira uma ordem executiva estipulando que as famílias migrantes deveriam permanecer juntas e que as crianças já separadas de seus pais devem retornar para seus familiares.

