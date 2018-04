Estudo denuncia avanço do antissemitismo no mundo

O Memorial do Holocausto

Convite à reflexão

"Não é possível organizar a forma como as pessoas se lembram do Holocausto", diz Peter Eisenman. Alguns vêm com flores, outros rezam, se sentam nos blocos, brincam, riem ou refletem. Em Berlim, todos são livres para decidir como querem se lembrar do Holocausto. O memorial está sempre aberto e livre. A lembrança também.

Autoria: Iveta Ondruskova (md)