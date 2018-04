Estátua de Marx é erguida em Trier

Foi erguida neste sábado (14/04) em Trier a polêmica estátua de Karl Marx, um presente da China para a cidade alemã onde, há 200 anos, o filósofo autor de O capital nasceu.

A estátua, de mais de três toneladas e cinco metros de altura, mostra um Marx pensante e imponente, segurando um livro numa das mãos.

O monumento será oficialmente inaugurado em Trier em 5 de maio, quando se completam dois séculos do nascimento do pensador, que passou ali os 17 primeiros anos de vida.

A colocação da estátua foi aprovada pelo conselho da cidade por 42 votos a sete no ano passado, mas o presente chinês divide opiniões. Para uns, é o reconhecimento final do mais famoso residente de Trier. Para outros, aceitar um presente da China não está de acordo com as críticas que se faz ao país por abusos de direitos humanos.

O artista chinês responsável pela estátua, Wu Seishan, chegou a sugerir que ela fosse colocada diante da Porta Nigra, construção romana de quase 2 mil anos de idade, Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas a obra acabou sendo erguida na praça Simeonstiftsplatz, no centro da cidade.

Estátuas de Marx na Alemanha são controversas, com críticos argumentando que suas ideias estão na raiz da ascensão de ditadores comunistas, da divisão do país e da Guerra Fria.

Em março o prefeito Wolfram Leibe inaugurou um semáforo para pedestres com a figura de Marx em Trier. Além do vermelho associado ao comunismo, ideologia política e socioeconômica do filósofo, ele também brilha na cor verde, com a barba e o sobretudo característicos.

