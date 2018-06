Espanha tem primeiro governo majoritariamente feminino

Os rastros do ETA na sociedade espanhola

Surpresa

A organização foi fundada no final dos anos 50. As primeiras mortes causadas pelo grupo foram registradas na década de 60, mas o primeiro grande ataque ocorreu em 20 de dezembro de 1973. O atentado a bomba em Madri contra o carro em que estava Luis Carrero Blanco matou o então chefe do governo do país e amigo do ditador Francisco Franco, além de duas outras pessoas.