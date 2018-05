Erupção vulcânica obriga centenas a deixarem suas casas no Havaí

Cerca de 1.500 moradores foram obrigados a deixar suas casas nesta sexta-feira (04/05) após o vulcão havaiano Kilauea entrar em erupção. A lava avançou por terras florestais e atingiu ruas pavimentadas. Não há relatos de pessoas feridas.

Autoridades do condado de Havaí – um dos cinco do estado americano do Havaí – disseram que vapor e lava foram expelidos de uma rachadura em Leilani Estates, que fica perto da cidade de Pahoa, na Ilha Grande (Big Island, em inglês). O governador do Havaí, David Ige, ativou a Guarda Nacional americana para ajudar nas evacuações e fornecer segurança paras as cerca de 770 estruturas deixadas vazias.

Imagens transmitidas pela televisão local mostraram lava sendo jorrada de uma rachadura numa estrada. E em imagens de drone feitas pelo residente Jeremiah Osuna foi possível ver um riacho de lava abrindo caminho numa floresta.

Assistir ao vídeo 00:52 Compartilhar As imagens da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2xAW0 As imagens da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí

"Soava como se você colocasse um monte de pedras numa secadora e a ligasse na potência máxima. Dava para sentir o cheiro de enxofre e de árvores, vegetação rasteira e outras coisas queimadas", disse Osuna.

Especialistas afirmaram que não são capazes de prever quanto tempo a erupção desta quinta-feira pode durar. "Há bastante magma no sistema. Provavelmente, não será uma erupção de apenas algumas horas. Mas quanto tempo durará depende se o reservatório de magma no cume será envolvido. Portanto, estamos observando bem de perto", disse Asta Miklius, do Observatório de Vulcões do Havaí do Serviço Geológico dos EUA (Usgs).

Na erupção de um chamado vulcão em escudo, um tipo de vulcão habitualmente constituído por correntes de lava de baixa viscosidade, o magma pode sair não apenas da cratera, mas também irromper através de fendas subterrâneas em outros lugares.

A erupção ocorreu depois de alguns dias de leves terremotos na região. Uma escola foi fechada devido às atividades sísmicas, e várias estradas sofreram rachaduras com os constantes tremores. Um tremor de magnitude 0,5 na escala Richter foi registrado horas antes do início da erupção.

PV/dpa/afp/rtr/ap

