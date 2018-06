Erupção de vulcão deixa mais de 60 mortos na Guatemala

Ao menos 62 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas em consequência da erupção do Vulcão de Fogo na Guatemala, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (04/06) por autoridades guatemaltecas.

De acordo com as autoridades, 3.100 pessoas das comunidades próximas foram retiradas de suas habitações devido à queda de cinzas, que atingiram uma área onde vivem cerca de 1,7 milhão de pessoas.

Cinzas chegaram até a Cidade da Guatemala, localizada a cerca de 40 quilômetros do vulcão

A erupção do Vulcão de Fogo, que se iniciou no domingo, é a mais forte dos últimos anos e provocou espessas colunas de cinzas que sobem até cerca de 10 mil metros de altura e caem depois num raio alargado. As cinzas estão chegando até a Cidade da Guatemala, localizada a cerca de 40 quilômetros do vulcão. O aeroporto da capital guatemalteca teve de ser fechado.

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou que pretende declarar o estado de emergência – sujeito à aprovação do Congresso – e pediu aos cidadãos que fiquem atentos aos avisos das autoridades de emergência.

Centenas de funcionários de equipes de resgate, incluindo bombeiros, policiais e soldados, trabalharam para recuperar corpos em meio à lava ainda fumegante. As operações de resgate, porém, foram suspensas até a manhã desta segunda-feira devido ao mau tempo e a condições perigosas. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram paisagens carbonizadas nos locais onde correntes de lava entraram em contato com casas.

"Atualmente, o vulcão continua em erupção e existe um alto potencial para avalanches de detritos [fluxo piroclástico]", escreveu a Agência de Gestão de Desastres no Twitter, citando Eddy Sanchez, diretor do Instituto de Sismologia e Vulcanologia (Insivumeh) guatemalteco. Segundo Sanchez, as correntes de lava atingiram temperaturas de cerca de 700 graus Celsius.

O vulcão, de 3.763 metros de altura, situa-se nas regiões de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, a oeste da capital da Guatemala. O Vulcão de Fogo é um dos mais ativos da América Central. Esta é a segunda erupção do Vulcão de Fogo neste ano.

