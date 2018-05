Drama japonês "Shoplifters" vence Palma de Ouro em Cannes

O drama humanista Shoplifters, do cineasta japonês Hirokazu Kore-eda, levou a Palma de Ouro neste sábado (19/05), tornando-se o grande vencedor da 71ª edição do Festival de Cannes.

O filme conta a história de uma família pobre em Tóquio que ensina seus filhos a roubarem produtos de supermercado – o que explica o título em inglês. O drama chegou a ser descrito como "Oliver Twist dos tempos modernos", em referência ao romance de Charles Dickens do século 19.

Em cerimônia neste sábado, que marcou o encerramento do renomado festival de cinema na cidade francesa, Kore-eda recebeu o prêmio com um discurso em japonês, dedicando-o a toda a equipe de produção envolvida no filme.

Esta é a segunda conquista de Kore-eda em Cannes. Em 2013, ele venceu o Prêmio do júri com o drama Pais e filhos, sobre um homem que, ao descobrir que seu filho foi trocado após o nascimento, precisa se decidir entre o filho biológico e o menino criado por ele e sua mulher até então.

A atriz Cate Blanchett, presidente do júri responsável por selecionar os vencedores do festival, afirmou que a escolha para a Palma de Ouro foi "dolorosa" dada a força da competição.

Além de Shoplifters, entre os favoritos ao prêmio principal estavam Cold war, do polonês Pawel Pawlikowski, Ash is purest white, do chinês Jia Zhangke, Leto, do russo Kirill Serebrennikov, e Three faces, do iraniano Jafar Panahi.

Apesar de não levar a Palma de Ouro neste ano, Pawlikowski conquistou o prêmio de melhor diretor com Cold war. O polonês ficou conhecido após o filme em preto e branco Ida, que venceu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2015.

A segunda honraria mais importante de Cannes, o chamado Grande Prêmio, foi para o cineasta americano Spike Lee com o filme BlacKkKlansman, baseado na história real de um policial negro infiltrado na organização Ku Klux Klan.

Já o longa Capharnaüm, da diretora libanesa Nadine Labaki, levou o Prêmio do Júri, considerado a medalha de bronze do festival. O drama realista expõe a negligência na infância nas favelas de Beirute.

Nesta sexta-feira, a brasileira Carolina Markowicz venceu a Queer Palm para curta-metragens com o filme O órfão, sobre um adolescente adotado que é devolvido ao orfanato por ter gestos afeminados. O prêmio é dedicado a filme com temática LGBTI.

Confira os ganhadores desta edição:

Palma de Ouro

Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda (Japão)

Grande Prêmio

BlacKkKlansman, de Spike Lee (Estados Unidos)

Prêmio do Júri

Capharnaüm, de Nadine Labaki (Líbano)

Palma de Ouro especial

Le livre d’image, de Jean-Luc Godard (França/Suíça)

Melhor diretor

Pawel Pawlikowski, por Cold war (Polônia)

Melhor atriz

Samal Yeslyamova, por Ayka (Cazaquistão)

Melhor ator

Marcello Fonte, por Dogman (Itália)

Palma de Ouro para curta-metragem

All these creatures, de Charles Williams (Austrália)

Câmara de Ouro

Girl, de Lukas Dhont (Bélgica)

