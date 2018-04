Dicas de turismo em Nurembergue

Localizada na região da Francônia, Nurembergue é a segunda maior cidade da Baviera, depois de Munique, com uma população de mais de 500 mil habitantes (1,3 milhão na área metropolitana).

Com uma paisagem urbana marcada pela arquitetura medieval, pelas muralhas e torres do centro histórico, a antiga cidade industrial encontrou seu caminho entre a tradição e a inovação, tendo se transformado desde a década de 1970 num centro de serviços e num dos principais polos econômicos do estado da Baviera.

Mas são os seus quase mil anos de história que lhe trouxeram fama mundial. Antes residência dos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, o castelo Kaiserburg domina a paisagem na parte histórica da cidade.

E é lá que também se encontram a maioria das atrações turísticas, como a casa onde morou Albrecht Dürer – um dos mais importantes artistas do Renascimento – e que foi transformada em museu.

Também no centro histórico, o Museu Nacional Germânico (Germanisches Nationalmuseum) abriga o maior acervo cultural sobre a história da Alemanha, da Idade do Bronze até nossos dias. E, no mês de dezembro, a praça Hauptmarkt é palco da mais famosa Feira de Natal da Alemanha, a Christkindlemarkt.

Entre as muitas feiras que acontecem na cidade está também a Feira Internacional do Brinquedo. Não é à toa que o Museu do Brinquedo (Spielzeugmuseum) também é uma das atrações do centro histórico de Nurembergue. A poucos quilômetros dali, em Zirndorf, encontra-se também a sede da empresa Playmobil. Para quem viaja com crianças, uma visita ao parque temático Playmobil Funpark deve entrar no roteiro.

Centro histórico de Nurembergue na época natalina

Nurembergue, no entanto, também foi palco de um dos capítulos mais tristes da história alemã: seguindo a tradição dos imperadores medievais germânicos, a cidade sediou os desfiles megalomaníacos do Partido Nazista nos congressos entre 1933 e 1938.

Hoje, o Centro de Documentação Reichparteitagsgelände proporciona um resgate crítico desse período obscuro, como também uma visão sobre testemunhos arquitetônicos da megalomania nazista ainda existentes na área.

E também foi em Nurembergue que aconteceram os julgamentos dos principais líderes do regime de Adolf Hitler depois da Segunda Guerra. No Memorial dos Julgamentos de Nurembergue (Memorium Nürnberger Prozesse), os visitantes podem conhecer na locação original os antecedentes, os trâmites e o legado de um dos processos judiciais mais importantes do século 20.

Melhor época para visitar

A cidade no norte do estado da Baviera pode ser visitada durante todo o ano, pois cada época tem o seu charme. Mas os meses mais quentes, de abril a setembro, são os mais agradáveis para flanar pelas ruelas medievais e apreciar a arquitetura tradicional em enxaimel, como também os monumentos, praças, cafés e restaurantes ao ar livre do centro histórico.

Junho, julho e agosto são os meses com temperaturas mais elevadas e acima de 20°C; janeiro é o mais frio, com média de 0,5°C negativo. Durante todo o ano, registram-se chuvas em Nurembergue, especialmente em junho, enquanto fevereiro é o mês com menos precipitações.

A escolha da melhor época de viajar para Nurembergue depende da preferência pessoal. Um bom motivo, por exemplo, seria uma visita à mais famosa feira de Natal da Alemanha (Christkindlesmarkt), que se inicia na sexta-feira antes do primeiro Advento (o quarto domingo antes do Natal)e vai até 24 de dezembro.

Onde se hospedar

A maioria das atrações turísticas de Nurembergue se encontra dentro das muralhas medievais que circundam o centro histórico. A área é muito bem servida de hotéis, e quem se hospeda por ali pode fazer tudo a pé e desfrutar da atmosfera idílica de centenas e centenas de anos de história.

Outra opção central, mas fora das muralhas, são os hotéis nos arredores da Estação Central (Hauptbahnhof).Há de todos os preços. São ideais para quem tem pouco tempo e está viajando de trem.

O bairro de Tafelhof, ao sul do centro histórico, é bem servido de hotéis, também com opções mais baratas. Para quem não quer conhecer somente a Nurembergue medieval, mas também um bairro mais descolado da cidade da Francônia, vale se hospedar em Gostenhof.

