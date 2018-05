Dicas de turismo em Leipzig

Leipzig não é somente a maior cidade da Saxônia, mas também uma das metrópoles que mais crescem na Alemanha. Com 590 mil habitantes (cerca de 1,2 milhão na área metropolitana, que inclui Halle), ela é um centro cultural e econômico com mais de mil anos de história.

Desde que se tornou entreposto comercial no século 12, Leipzig se estabeleceu ao longo dos séculos como cidade de feiras, ciência, música e impressão de livros. Antes da Segunda Guerra Mundial, existiam mais de 400 editoras em Leipzig. Atualmente, a universidade e as artes ainda garantem essa tradição.

Foi na cidade saxã que Johann Sebastian Bach atuou por mais de um quarto de século. Nesse período, compôs peças importantes, como a Paixão segundo São Mateus e o Oratório de Natal, enquanto dirigia o mundialmente famoso coro de meninos da Igreja de São Tomás (Thomanerchor).

Além dos concertos do coral de meninos nas sextas, sábados e domingos na igreja Thomaskirche, o visitante pode sentir de perto a presença do célebre compositor alemão no Museu Bach ou visitar seu túmulo dentro da própria igreja.

Em Leipzig também atuaram nomes como Felix Mendelssohn Bartholdy e, mais recentemente, Kurt Masur como maestro da Orquestra Gewandhaus, uma das salas de concertos mais conceituadas da Alemanha. E hoje o museu Mendelssohn-Haus também abriga o Instituto Internacional Kurt Masur em Leipzig.

O potencial criativo de Leipzig, no entanto, não se reduz somente à música erudita. Com a Nova Escola de Leipzig, a cidade assumiu um papel pioneiro no mercado mundial da arte do século 21. No Museu der bildenden Künste, os aficionados podem apreciar além de velhos mestres, como Rembrandt, Rubens e Monet, também grandes nomes da pintura alemã contemporânea, como Arno Rink e Neo Rauch.

Como polo econômico, Leipzig também olha para um passado de prosperidade que se reflete nos prédios históricos comerciais e suas famosas galerias de lojas (Passagen) no centro histórico da cidade, entre elas, a Speck Hof e a Mädlerpassagen.

Os mil anos de Leipzig Igreja revolucionária No coração de Leipzig está a Igreja de São Nicolau, que começou a ser erguida em 1165, em homenagem ao padroeiro dos mercadores. A igreja foi palco de pregações do reformista Martinho Lutero e também de estreia da obra "Paixão segundo São João", do compositor Johann Sebastian Bach. O local ainda ganhou fama por ter sediado protestos pacíficos contra o comunismo, em 1989.

Os mil anos de Leipzig Igreja de São Tomás Segunda mais importante de Leipzig, a Igreja de São Tomás é famosa por ter sido principal local de trabalho de Bach, a quem é dedicado um memorial. Durante anos o músico atuou como diretor musical do coro de São Tomás ("Thomanerchor"). Lá se encontram os restos mortais de Bach.

Os mil anos de Leipzig Feiras Fundada na interseção de duas importantes rotas medievais – a Via Regia e a Via Imperii – Leipzig é um das mais antigas sedes de feiras do mundo. Até hoje o centro da cidade conta com casas comerciais grandiosas, edifícios e galerias. No século passado, as feiras ocorriam na periferia. Em 1996 foi inaugurado um novo espaço, onde desde então acontece a tradicional feira do livro.

Os mil anos de Leipzig Gewandhaus Além de Bach, outros grandes nomes da música vêm de Leipzig. Felix Mendelssohn Bartholdy, Edvard Grieg, Gustav Mahler, Clara e Robert Schumann, por exemplo, viveram e trabalharam na cidade. Hanns Eisler e Richard Wagner nasceram em Leipzig. Também mundialmente famosa é a Orquestra Gewandhaus de Leipzig, que se apresenta neste prédio (foto) desde 1981.

Os mil anos de Leipzig Casa de Schiller Em 1785, quando vivia nesta casa, o poeta Friedrich Schiller escreveu o poema "Ode à Alegria", cantado na 9ª Sinfonia do compositor Ludwig van Beethoven. Séculos depois, a ela se tornaria hino da União Europeia. Johann Wolfgang von Goethe também passou alguns anos em Leipzig e mencionou alguns lugares, como a taberna Auerbach, em sua peça Fausto.

Os mil anos de Leipzig Monumento da Batalha das Nações Com 91 metros de altura, o monumento lembra a sangrenta batalha de 1813, quando as forças da Rússia, Áustria, Prússia e Suécia derrotaram o exército de Napoleão e tropas aliadas. Os confrontos deixaram milhares de mortos e feridos. Hoje, o memorial é aberto a visitantes que têm acesso a uma espetacular vista panorâmica da cidade e arredores a partir de uma plataforma de observação.

Os mil anos de Leipzig Igreja de São Paulo Em 2009, a Universidade de Leipzig, uma das mais antigas da Alemanha, celebrou seu 600º aniversário. Até 1968, porém, este local era ocupado pela Igreja de São Paulo, ligada à universidade, erguida ainda no século 13. O governo da então Alemanha Oriental a destruiu com a intenção de expandir o campus. Há alguns anos a igreja foi reconstruída, inspirada na original.

Os mil anos de Leipzig Estilo alternativo Não é a apenas a universidade que atrai jovens a Leipzig. Vinte e cinco anos após a unificação alemã, a cidade é oferece espaço fértil para artistas e para o desenvolvimento de empresas "start-up". O estilo de vida criativo marca algumas áreas, como a rua Karl-Liebknecht-Strasse (foto), onde se encontram pequenas lojas, bares e galerias de arte.

Os mil anos de Leipzig Baumwollspinnerei Além de música, literatura e história, Leipzig também se tornou um centro de arte moderna. Mesmo antes da reunificação alemã, em 1990, artistas começaram a ocupar os prédios industriais abandonados no bairro de Plagwitz e fundaram a Nova Escola de Leipzig. Um de seus mais conhecidos representantes é Neo Rauch, cujas pinturas, hoje, são mundialmente conhecidas e muito valiosas.

Os mil anos de Leipzig "Lago Cospuda" Ao sul da cidade está localizado o Lago Cospuden, carinhosamente apelidado de "Lago Cospuda". Antigamente, no local funcionava uma mina a céu aberto, até que a área foi inundada para formar o lago em 1993. Em suas margens é possível relaxar nos inúmeros cafés, tomar banho de sol na praia de areia ou mesmo dar um mergulho. Os afeitos a esporte podem ainda praticar windsurf e canoagem. Autoria: Elisabeth Jahn (gb)



E as compras podem começar já na própria Estação Central, o maior terminal ferroviário da Europa em termos de área e também um enorme shopping: a Promenaden Hauptbahnhof Leipzig abriga mais de 140 lojas abertas sete dias por semana.

Na história alemã, o nome de Leipzig também esteve ligado a grandes eventos, como a Batalha das Nações ou Batalha de Leipzig, que marcou o fim do domínio de Napoleão Bonaparte em 1813. Um século mais tarde, foi erguido o colossal Monumento da Batalha das Nações, até hoje uma das principais atrações turísticas da cidade da Saxônia.

Mais recentemente, outro fato de grande importância também teve seu início na cidade de Bach e Meldelssohn. Foi ali que ocorreram os chamados "protestos de segunda-feira", dando o passo decisivo para a revolução pacífica na ex-Alemanha Oriental. Esses protestos tiveram início em forma de orações pela paz, que aconteceram continuamente todas as segundas-feiras, a partir de 1982, na Igreja de São Nicolau (Nikolaikirche) em Leipzig.

Hoje, depois de guerras e revoluções, destruições e reconstruções, o nome de Leipzig ainda continua ligado à tradição e ao progresso. A paisagem urbana da cidade é prova disso. Prédios históricos restaurados, áreas vazias, arquitetura contemporânea ao lado de edifícios pré-fabricados da antiga Alemanha Oriental, guindastes e prédios ainda por restaurar.

Em antigos distritos industriais como Plagwitz, Lindenau e Schleussig, galpões de fábricas, como a Baumwollspineirei, deram espaço a galerias e clubes, um fenômeno que ganhou o nome de "Hypezig" (junção de hype com Leipzig). Tudo isso faz da cidade do leste alemão uma história de sucesso que merece ser conhecida mais de perto.

Melhor época para visitar

A melhor época de viajar para Leipzig depende do que o visitante quer fazer. Os meses mais quentes, de abril a setembro, são mais adequados para passear pela cidade e relaxar nos muitos cafés e restaurantes ao ar livre. Outra vantagem de Leipzig é que ali chove pouco em relação a outras cidades alemãs.

O inverno, no entanto, é sempre uma estação interessante. Principalmente no período natalino, pois o Mercado de Natal na Marktplatz é um dos mais tradicionais da Alemanha, sem falar da oferta cultural e gastronômica na zona de pedestres do centro histórico.

É nessa época também que se podem assistir aos concertos de órgão e às apresentações do Oratório de Natal de Johann Sebastian Bach nas igrejas da cidade.

Julho é o mês mais quente, com temperatura máxima em torno de 33°C e média de 18,2°C, enquanto janeiro é o mais frio, com média de 0,3°C negativo. Em junho, é registrada a maior quantidade de precipitações, enquanto fevereiro é o mês em que menos chove.

Onde se hospedar

A maioria dos hotéis de Leipzig se localiza no centro histórico e nas proximidades da Estação Central. É a melhor opção para quem vem passar poucos dias, pois, além da facilidade de transporte urbano, o visitante pode conhecer muitas das atrações a pé. A região também é repleta de lojas, galerias e restaurantes.

É importante lembrar que Leipzig é uma cidade de feiras e que durante esses eventos a hospedagem é mais cara. É sempre bom reservar. A procura é menor durante os meses de alto verão europeu (julho e agosto) ou nos fins de semana.

