Dicas de turismo em Frankfurt

Desde a Idade Média, Frankfurt é uma das principais cidades alemãs. Hoje, a metrópole do estado de Hessen se transformou num importante centro financeiro mundial, além de ser porta de entrada para a Alemanha, já que o seu aeroporto é o que mais recebe voos internacionais no país.

Com cerca de 750 mil habitantes (por volta de 2,5 milhões na área metropolitana), a cidade é sede do Banco Central Europeu (BCE), da Bolsa de Valores de Frankfurt, de diversos institutos financeiros, como os bancos Deutsche Bank e Commerzbank, e também de importantes feiras, como o Salão do Automóvel de Frankfurt e a Feira do Livro de Frankfurt.

A metrópole, no entanto, é mais que negócios e finanças. Seu nome (Frankfurt = Passo dos Francos) remonta à tribo germânica que ocupou a região a partir do século 6°. Com mais de 1,2 mil anos de história, a cidade se tornou uma importante rota comercial ao longo dos séculos, sendo palco da coroação de imperadores do Sacro Império Romano-Germânico a partir do século 16.

Essa história pode ser conhecida de perto em Frankfurt, pois o caminho da coroação (Krönungsweg) ia da praça Römerberg, onde se localiza a prefeitura da cidade, até a Igreja de São Bartolomeu (Kaiserdom), cuja torre domina o centro histórico até hoje.

As famosas salsichas frankfurter também são chamadas de "salsichas da coroação" (Krönungswürstchen), porque eram servidas nas festas na praça Römerberg.

Na área da Igreja de São Bartolomeu (Kaiserdom Sankt Bartholomäus), também se encontra o Jardim Arqueológico, com as fundações dos prédios mais antigos da cidade, desde termas romanas a casas medievais.

Dez motivos para visitar Frankfurt Panorama com arranha-céus Ao visitar Frankfurt, é imprescindível subir em um dos prédios para curtir a vista. Esta é a única cidade da Alemanha com tantos arranha-céus juntos. O prédio mais alto é o do banco Commerzbank (à esquerda na foto), com 259 metros de altura.

Dez motivos para visitar Frankfurt O centro histórico As casas originais do centro histórico de Frankfurt haviam sido destruídas na Segunda Guerra e, por isso, foram construídas outras em seu lugar. Mas nos últimos anos, esses prédios estão sendo substituídos por pequenas casas, de acordo com modelos históricos. Este megaprojeto deverá ficar pronto em 2018. A prefeitura de Frankfurt (foto) foi reconstruída seguindo o modelo original já nos anos 1950.

Dez motivos para visitar Frankfurt A igreja de São Paulo A Igreja de São Paulo (Paulskirche) substituiu uma pequena igreja medieval, demolida em 1786. Até 1944, foi a principal igreja protestante da cidade. Em 1848, o seu interior em estilo classicista, obra de Johann Georg Hess, foi palco da Assembleia Nacional e da aprovação da primeira Constituição democrática alemã. Hoje é usada como espaço para exposições.

Dez motivos para visitar Frankfurt Museu Städel Frankfurt tem 60 museus e salas de exposições. O mais conhecido é o Städel, nas margens do rio Meno. Além das muitas obras de velhos mestres e da modernidade clássica, desde 2012 a arte contemporânea tem seu próprio espaço. Essa área de exposição se localiza numa ampliação, construída completamente sob o solo e iluminada por 195 claraboias.

Dez motivos para visitar Frankfurt A casa onde Goethe nasceu Aqui nasceu, em 1749, o escritor Johann Wofgang von Goethe. E neste local foram escritas obras famosas, como "Götz von Berlichingen" e "Os Sofrimentos do Jovem Werther". A casa original não resistiu ao tempo, mas foi reconstruída e transformada em museu.

Dez motivos para visitar Frankfurt O centro comercial Myzeil Oito andares com lojas de departamentos, butiques, restaurantes e cafés atraem não só quem quer comprar algo, mas também interessados em arquitetura. O enorme complexo de linhas onduladas, construído em 2009, deixa penetrar muita luz em seu interior e lembra prédios futurísticos de filmes de ficção científica.

Dez motivos para visitar Frankfurt Descanso à beira do rio Para fugir do movimento do centro da cidade, nada melhor do que sentar-se na grama nas tranquilas margens do Meno. O rio e suas margens são um dos principais locais locais de lazer em Frankfurt. Pode-se fazer passeios de barco, caminhadas, corrida, ciclismo ou apenas estender um cobertor na grama e apreciar a linha do horizonte com os arranha-céus.

Dez motivos para visitar Frankfurt O "pequeno mercado" O "pequeno mercado" (Kleinmarkthalle) é uma construção recente, datada de 1954. Com dezenas de lojas, tornou-se o centro culinário da cidade. A oferta de especialidades locais e internacionais é grande, sendo, por isso, um local muito frequentado na hora do almoço.

Dez motivos para visitar Frankfurt O tradicional vinho de maçã O prato típico "Handkäse mit Musik" ("queijo de mão com música", queijo moldado à mão com molho de cebolas) tem de ser saboreado com vinho de maçã, ou äppelwoin, como dizem em Frankfurt. O bairro mais tradicional para experimentar a bebida é Alt-Sachsenhausen, onde há um bar do lado do outro.

Dez motivos para visitar Frankfurt Bairro da estação ferroviária O bairro onde fica a estação ferroviária central (Bahnhofsviertel) é a região que mais reflete as mudanças ocorridas em Frankfurt nos últimos anos. A área, que há algum tempo ainda era evitada por causa do tráfico de drogas e da prostituição, recebeu cafés, bares e novas lojas. Seja como metrópole financeira, cultural ou mesmo paraíso do vinho de maçã, Frankfurt tem muito a oferecer. Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (rw)



Frankfurt também é o berço da democracia na Alemanha, pois foi na Paulskirche que se reuniu pela primeira vez a Assembleia Nacional (Nationalversammlung) – o primeiro Parlamento eleito da Alemanha. O objetivo era estabelecer uma Constituição para a unificação dos países germânicos, o que fracassou diante da ambição da Prússia, que acabou anexando a cidade em 1866.

Em Frankfurt, o visitante pode ainda visitar a casa onde nasceu Johann Wolfgang von Goethe. Foi ali que o maior poeta alemão passou boa parte de sua vida e escreveu algumas de suas mais importantes obras. Hoje, 45 mil universitários estudam na Universidade Goethe de Frankfurt.

A metrópole abriga uma das vidas culturais mais agitadas da Alemanha, com um complexo único de museus ao longo das margens do rio Meno. Entre eles, o renomado Museu Städel, com um dos maiores acervos de pinturas da Europa, e a Escola Städel (Städelschule), uma das academias de belas-artes mais renomadas do planeta.

Além da vida cultural, Frankfurt possui uma cena musical bastante animada, afinal ela foi um dos berços da música tecno e, desde 1953, promove o mais antigo festival de jazz do mundo (Deutsches Jazzfestival). O prédio da ópera (Alte Oper) é considerado um dos mais belos da Alemanha, e os teatros da cidade estão entre os melhores do país.

Quem visita hoje Frankfurt pode dificilmente imaginar que, até a década de 1950, a torre da Igreja de São Bartolomeu era o ponto mais alto da cidade com seus 95 metros de altura. O centro histórico foi destruído na guerra e se antes a paisagem urbana era dominada por casas em enxaimel, hoje elas deram lugar a arranha-céus, o que rendeu à cidade o apelido de Mainhattan (junção de Main, nome em alemão do rio que banha Frankfurt, com Manhattan).

E com a saída do Reino Unido da União Europeia, os olhos se voltam agora também para Frankfurt, que poderá lucrar com o Brexit. E não menos importante: Frankfurt é uma das cidades mais ecológicas da Alemanha, rodeada por um cinturão verde – um prazer para os entusiastas dos passeios de bicicleta. Até 2050, a cidade estabeleceu medidas para que seu abastecimento energético provenha inteiramente de fontes renováveis.

Melhor época para visitar

Frankfurt é uma metrópole comercial e cultural que pode ser visitada durante todo o ano. O verão é geralmente quente e ensolarado, enquanto no inverno as temperaturas dificilmente ficam abaixo dos 0°C.

A temperatura média anual gira em torno dos 10°C. Em julho, o mês mais quente, essa média é por volta de 20°C. Janeiro é o mais frio com média em torno dos 1°C. Para quem não gosta de chuva, fevereiro é a melhor pedida, enquanto junho é quando se registram mais precipitações.

Visitar a cidade nos meses de verão tem a vantagem dos festivais ao ar livre, como a Museumsuferfest (Festas na Margem dos Museus), que acontece no fim de agosto. Mas quem vem no inverno pode prestigiar a Feira de Natal de Frankfurt, uma das maiores e mais antigas da Alemanha, que se realiza na praça Römerberg.

Os atrativos do estado de Hessen O melhor do enxaimel Ainda existem 400 mil casas em estilo enxaimel em Hessen. Há muito empenho para mantê-las. As fachadas refletem o talento dos artesãos medievais em fazer construções sustentáveis com madeira e barro. Em algumas casas em enxaimel, como a Gildenhaus na praça central de Fritzlar, os turistas podem até pernoitar.

Os atrativos do estado de Hessen Rota dos contos dos irmãos Grimm Jacob e Wilhelm Grimm são conhecidos em todo o mundo pelos seus 86 contos, entre eles "Chapeuzinho Vermelho" e "A Bela Adormecida". Eles nasceram em Hanau e estudaram em Marburg. Na cidade de Kassel, eles estabeleceram as bases da germanística, ao começar as compilações da gramática e de um dicionário alemães.

Os atrativos do estado de Hessen Paisagens para admirar No parque natural Kellerwald-Edersee fica uma das maiores represas da Alemanha. Seu lago, o Edersee, tem 27 quilômetros de extensão. No sul de Hessen, fica a serra com floresta Odenwald. No oeste, a cordilheira do Taunus, e, no leste, o sistema de montanhas Rhön, com a montanha mais alta do estado: a Wasserkuppe, que tem 950 metros de altitude.

Os atrativos do estado de Hessen Arte para todos A Documenta, a mais importante exposição de arte contemporânea do mundo, acontece a cada cinco anos em Kassel. Em cada edição, a cidade adquire algumas das obras expostas, como esta escultura de bronze com um bloco de granito. A árvore artificial de Giuseppe Penone fica no Karlsaue, um dos mais belos parques urbanos da Alemanha.

Os atrativos do estado de Hessen Parque de montanha Wilhelmshöhe O declive natural faz correr a água no parque de montanha Wilhelmshöhe de Kassel, que em 2013 se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. A atração turística reúne paisagismo e arquitetura de diferentes épocas em mais de dois quilômetros quadrados. O parque concebido no século 18 é conhecido principalmente por suas fontes de água. O complexo sistema hidráulico alimenta fontes, cascatas e um lago.

Os atrativos do estado de Hessen Palco em ruínas A abadia de Bad Hersfeld é a maior ruína de igreja românica do mundo. A cada verão europeu, ela é palco de um festival. O arquiteto Frei Otto, que projetou o telhado do estádio olímpico de Munique, criou um teto móvel para as ruínas. Ele pode ser aberto em poucos minutos, para proteger até 1.600 pessoas da chuva.

Os atrativos do estado de Hessen Casamento Art Nouveau Na colina Mathildenhöhe, em Darmstadt, fica o prédio chamado Hochzeitsturm (torre do casamento), que aponta como uma mão para o céu. Em 1900, criou-se aqui uma colônia de artistas que tornou conhecido no país o estilo Jugendstil, o Art Nouveau alemão. O marco da cidade de Darmstadt é dedicado ao mecenas e grão-duque Ernst Ludwig de Hessen. Aqui acontecem 500 cerimônias de casamento por ano.

Os atrativos do estado de Hessen Bem-estar com estilo Desde o século 19, Wiesbaden, a capital de Hessen, é famosa pelas suas fontes de águas termais e minerais. Antigamente, foram acima de tudo nobres russos que aproveitaram o centro termal com a mais longa colunata da Europa. Uma testemunha desses tempos é a igreja russa no monte Neroberg, em Wiesbaden.

Os atrativos do estado de Hessen Acervo digitalizado O Museu Städel, de Frankfurt, celebrou ano passado seus 200 anos. Para marcar o evento, disponibilizou um acervo digital com 700 obras. Entre elas, o quadro "Goethe na campanha romana".

Os atrativos do estado de Hessen Panorâmica de Frankfurt Frankfurt, o centro financeiro da Alemanha, é a maior cidade de Hessen. Mais de 500 prédios têm mais de 60 metros de altura, algo raro na Alemanha. Fora do centro, no leste da cidade, fica o edifício do Banco Central Europeu, com 185 metros de altura. Alguns o consideram um monolito. Para outros, é um elemento imprescindível na vista panorâmica de Frankfurt. Autoria: Ille Simon (rw)



Onde se hospedar

Anualmente, mais de três milhões de pessoas pernoitam em Frankfurt, e a maioria vem a trabalho. Por esse motivo, nos últimos anos, hotéis de três estrelas adaptados a esse tipo de público foram inaugurados por toda a cidade.

Essas são boas opções de hospedagem na metrópole banhada pelo rio Meno, principalmente para quem fica no centro histórico (Altstadt), pois a partir dali é possível conhecer muitas das atrações turísticas da cidade a pé.

Em torno da Estação Central, você pode encontrar opções mais baratas de hospedagem. É uma região bastante movimentada de noite, até mesmo com zona de prostituição, o que pode ser uma desvantagem para quem quer sossego.

Sachsenhausen, por sua vez, tem a vantagem de ser um bairro residencial, mas com muitos clubes, bares e restaurantes que servem o típico Apfelwein (vinho de maça) e ali também se localizam vários museus. Mas a área pode ser um pouco fora de mão para quem quiser conhecer outras atrações a pé.

