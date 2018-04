Dicas de turismo em Dresden

Em meados do século 18, o pintor italiano Canaletto pintou um panorama de Dresden que se tornou um cartão-postal da cidade banhada pelo rio Elba. Na época, a metrópole era capital de um reino que teve na figura de Augusto, o Forte, um de seus principais governantes. Eles transformaram Dresden na "Florença do Elba".

Hoje, pouco mudou na paisagem pintada pelo pintor italiano, que ainda mantém suas igrejas, pontes e monumentos. Mas, além do seu conjunto arquitetônico barroco, seus museus de renome mundial e seus famosos mercados de Natal, a capital da Saxônia se tornou uma das regiões mais prósperas e inovadoras da Alemanha.

Leia também: Roteiro de três dias em Dresden

Com cerca de 550 mil habitantes (770 mil na área metropolitana), Dresden é hoje um polo econômico e um centro da indústria de ponta no país, com várias universidades e institutos de pesquisa de tecnologia de informação e nanotecnologia.

Dresden continua tão bela quanto na pintura de Canaletto, de 1734

Historicamente, esse apelo tecnológico também se vê na própria invenção da porcelana europeia a encargo de Augusto, o Forte.

Ela foi descoberta na capital da Saxônia no final de 1707, passando a ser produzida na cidade de Meissen, próximo de Dresden, a partir de 1710 e é ainda hoje um item de exportação.

Assim, Dresden encontrou o seu caminho entre a modernidade e a tradição, representada principalmente pela reconstrução de seu centro histórico após a destruição na Segunda Guerra Mundial. Ali estão prédios icônicos como a ópera Semperoper, os museus do palácio real Residenzschloss, o conjunto rococó do museu Zwinger, lar da pintura Madona Sistina, e as igrejas Frauenkirche e Hofkirche.

Mas, apesar da fama de seus edifícios históricos, a capital da Saxônia possui áreas jovens e pulsantes, como a região da Neustadt (Cidade Nova), com seus cafés, bares e restaurantes, sem falar da riqueza natural do Vale do Elba, um local de beleza incomum com seus castelos e formações rochosas da Suíça Saxônica.

Dresden, das ruínas à atualidade Florença do Elba Construída às margens do Rio Elba e cercada pela floresta Heide, Dresden é conhecida como a Florença do Elba, devido à harmonia da sua beleza natural com a sua belíssima aquitetura.

Dresden, das ruínas à atualidade A Abóbada Verde Na "sala das preciosidades" da Abóbada Verde, os visitantes podem ver as mais valiosas riquezas de príncipes eleitores e reis saxões. Mais de mil peças podem ser vistas na vitrine do tesouro.

Dresden, das ruínas à atualidade A praça Neumarkt Desde a consagração da Frauenkirche, a área em sua volta vem sendo trabalhada de forma intensiva para restaurar as características barrocas originais do local.

Dresden, das ruínas à atualidade Residenzschloss O palácio Residenzschloss foi sede do governo e residência dos príncipes da Saxônia do século 12 até o ano de 1918. Durante esse longo período ele passou por diversas reformas, uma completa reconstrução em 1701, em conseqüência de um incêndio, e após a destruição de 1945 foi novamente reconstruído.

Dresden, das ruínas à atualidade Arte no teto A capela do castelo foi construída entre 1551 e 1553 pelo mestre construtor e escultor em pedras Melchior Trost.

Dresden, das ruínas à atualidade Hofkirche, a igreja católica da corte A maior igreja da Saxônia, consagrada em 1751 como igreja da Corte, é desde 1980 catedral da Diocese de Dresden e Meissen.

Dresden, das ruínas à atualidade A Ópera Semper A Ópera Semper, em estilo neo-renascentista, foi construída entre 1870 e 1878 pelo arquiteto Gottfried Semper e é mais um dos símbolos da cidade. Destruída pelas bombas dos Aliados no final da Segunda Guerra Mundial, sua reconstrução foi finalizada em 1985.

Dresden, das ruínas à atualidade Magnífico cenário para ópera e bailes Na ópera Semperoper acontecem não só apresentações artísticas, mas também bailes de gala.

Dresden, das ruínas à atualidade A galeria Alte Meister A Pinacoteca dos Mestres Antigos (Alte Meister), instalada na ala Gottfried Semper do complexo Zwinger, foi reaberta em 1956, depois que a então União Soviética devolveu os quadros à então Alemanha Oriental.

Dresden, das ruínas à atualidade O complexo histórico de museus Zwinger O complexo de prédios barrocos Zwinger, construído entre 1710 e 1719 para a corte de Augusto, o Forte, foi destruído durante os bombardeios dos Aliados no inverno europeu de 1944 e 1945, mas principalmente em fevereiro de 1945. Sua reconstrução começou já em 1945.

Dresden, das ruínas à atualidade Início da reconstrução Em 1946, as ruas foram liberadas dos entulhos, embora os cabos dos bondes ainda estivessem danificados. As ruínas dos prédios foram removidas mais tarde.

Dresden, das ruínas à atualidade Monumento de Martinho Lutero O monumento de Martinho Lutero junto às ruínas da igreja protestante Frauenkirche.

Dresden, das ruínas à atualidade Cinzas e escombros Uma ofensiva aérea dos Aliados na noite de 13 para 14 de fevereiro de 1945 destruiu Dresden, famosa por suas características barrocas.

Dresden, das ruínas à atualidade A Frauenkirche Por 50 anos, as ruínas da igreja barroca serviram de memorial contra a guerra no centro da cidade marcada pela destruição.

Dresden, das ruínas à atualidade Símbolo da reconstrução Em 1994, foi iniciada a reconstrução da igreja protestante Frauenkirche. O culto festivo de inauguração foi em 30 de outubro de 2005.

Dresden, das ruínas à atualidade O Quartier O chamado "alojamento junto à Frauenkirche" é espaço para hotéis, lojas, apartamentos e restaurantes.

Dresden, das ruínas à atualidade A "mesquita do tabaco" Yenidze Construída entre 1909 e 1912, a fábrica de cigarros Yenidze é considerada modelo de estilo exótico de construção. Depois de uma reforma, foi reaberta em 1996 como prédio de escritórios. Em seu interior ficam também um restaurante e um local de festas noturnas.

Dresden, das ruínas à atualidade Conjuntos habitacionais socialistas Durante a 2ª Guerra Mundial, o bairro Johannstadt-Nord foi totalmente destruído. Entre 1972 e 1975, foram construídos diferentes tipos de prédios de vários andares com milhares de apartamentos. Os grandes conjuntos habitacionais socialistas eram chamados "Plattenbauten".

Dresden, das ruínas à atualidade Castelo Pillnitz Construído sob influência da arquitetura asiática, o antigo castelo de verão dos monarcas saxões fica fora da cidade e não foi destruído nos bombardeios. Hoje, é a sede do museu de artesanato.

Dresden, das ruínas à atualidade A "boutique de laticínios" Pfund Construída em 1892 e restaurada em 1995, é um ponto obrigatório para os turistas. A Pfunds Molkerei, considerada a loja de laticínios mais bonita do mundo, é uma leiteria especializada em queijos que funciona no moldes de antigamente e que graças a sua beleza consta no livro Guinness de Recordes.

Dresden, das ruínas à atualidade Feira de Natal O destino mais popular em dezembro é o mercado de Natal. O Striezelmarkt é um dos mais antigos da Alemanha: a primeira edição da feira, há 577 anos, não durou mais que um dia. Atualmente, ela começa no final de novembro e se estende até a véspera do Natal. O mercado ganhou seu nome do bolo natalino criado em Dresden, o Striezel, uma espécie de antecessor do Stollen, conhecido em toda a Alemanha.



Melhor época para visitar

Com suas inúmeras atrações, Dresden pode ser visitada o ano todo. Entre maio e setembro, no entanto, as temperaturas são mais agradáveis, com média girando entre 13°C e 18°C.

É o clima ideal para flanar pela cidade e para fazer excursões ao Vale do Elba e à Suíça Saxônica. Junho, julho e agosto são os meses mais chuvosos, mas de forma geral as chuvas se distribuem regularmente durante o ano.

A cidade também é bastante visitada durante a época natalina, pois as feiras de Natal no centro histórico de Dresden estão entre as prediletas da Alemanha. Além da famosa feira Strietzelmarkt, uma das mais antigas do mundo, fundada em 1434, há também o mercado natalino medieval no Stallhof do Palácio Real, assim como a feirinha de Natal na Münzgasse.

Dresden também é conhecida por uma especialidade alemã natalina: o bolo de Natal com passas e frutas cristalizadas stollen, também chamado Dresdner Christstollen.

Onde se hospedar

Para quem vem passar poucos dias na capital da Saxônia, há basicamente três áreas indicadas para hospedagem: a região da Estação Central (Hauptbahnhof), o centro histórico (Altstadt) e a área conhecida como Cidade Nova (Neustadt).

Assistir ao vídeo 04:30 Compartilhar Especial de Natal: o mercado de Dresden Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2UJDf Especial de Natal: o mercado de Dresden

Os hotéis próximos à Estação Central são mais baratos e muito práticos para quem chega de trem. A região é bem servida de transportes e, ao longo da rua Prager Strasse, há uma zona de pedestres com muito lojas, restaurantes e alguns hotéis. A área não tem o charme da Altstadt nem a balada da Neustadt, mas está a alguns minutos a pé do centro histórico.

Já o centro histórico (Altstadt) é muito bem servido de hotéis e ali se localiza a maioria das atrações turísticas da cidade. Além do deleite arquitetônico, a área é repleta de bares e restaurantes. A desvantagem, naturalmente, está no preço.

A região da Neustadt (Cidade Nova) é a região mais descolada da cidade, com uma vida diurna e noturna bastante animada. Além de bares, clubes e restaurantes, a área preserva bons exemplos da arquitetura eclética do século 19, além de atrações como o Museu Histórico Militar. Há também alguns hotéis com preços mais acessíveis que no centro histórico.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App