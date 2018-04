Dicas de turismo em Colônia

Dizem que ela é a cidade mais ao norte da Itália. E, de fato, Colônia foi fundada pelos romanos há mais de 2 mil anos. A presença latina, no entanto, não se nota somente nas ruínas milenares espalhadas pelo centro histórico, mas também no espírito alegre e descontraído dos colonianos.

Colônia é a cidade do Carnaval, da água-de-colônia, da cerveja e do dialeto kölsch, de igrejas românicas e de uma imponente catedral gótica com as relíquias dos Três Reis Magos. Ela também é palco dd maior feira de games do mundo Gamescom, e sede de importantes empresas de mídia e entretenimento.

Tudo isso faz de Colônia algo único na Alemanha. Com cerca de 1,1 milhão de habitantes (por volta de 3,6 milhões na região metropolitana, que também inclui Bonn), a cidade possui uma forte cena gay e a maior parada LGBT da Europa. Com uma agitada vida noturna e gastronômica, a metrópole renana disputa com Berlim o título de cidade mais descolada da Alemanha.

Na quarta maior cidade do país, há também dezenas de importantes galerias, feiras de arte e museus para todos os tipos de aficionados e, para muitos que a visitam, é um dos melhores locais para fazer compras na Europa.

Por que vale a pena conhecer Colônia A catedral e os Reis Magos A terceira igreja mais alta do mundo é patrimônio da humanidade. O símbolo da cidade atrai seis milhões de turistas por ano, sendo o local turístico mais visitado da Alemanha. Em 1164, foram trazidas de Milão as supostas ossadas dos Três Reis Magos. Elas estão atrás do altar, numa arca de ouro e prata, ornamentada com pedras preciosas. Imperdíveis são também as 12 igrejas românicas na cidade.

Por que vale a pena conhecer Colônia Origem da "água de Colônia" Não é a do Reno! Pouca gente se dá conta que menciona o nome da cidade alemã quando está numa perfumaria. A origem da "Kölnisch Wasser" (eau de Cologne ou água de Colônia) é coloniana.

Por que vale a pena conhecer Colônia A cerveja leve Kölsch não é só cerveja, já é tradição para a cidade de Colônia. Foi declarada especialidade regional pela União Europeia em 1997. É servida num copo estreito de 0,2 litro. Não se deve recusar uma Kölsch, o que já é quase uma ofensa para um Köbes (assim são chamados os garçons nos recintos típicos da região).

Por que vale a pena conhecer Colônia Carnaval é a "quinta estação do ano" A época de Carnaval começa às 11h11 do dia 11/11 e vai até a Quarta-feira de Cinzas, quando de madrugada é queimado o Nubbel, o boneco que paga pelos pecados de todos. Em janeiro é proclamado o triunvirato que vai comandar a folia. Três homens representam o príncipe, o camponês e a virgem, como na foto. A Segunda-feira das Rosas é feriado, e a quinta antes do Carnaval é o "dia das foliãs".

Por que vale a pena conhecer Colônia 2 mil anos de história Colonizada pelos romanos há 2 mil anos, a cidade preserva resquícios de muitas culturas. Essa diversidade pode ser vista nos inúmeros museus da cidade. Na foto, o mosaico de Dionísio, feito provavelmente entre 220/230 d.C e descoberto em 1941 perto da catedral, e que hoje pode ser visto no Museu Romano-Germânico.

Por que vale a pena conhecer Colônia Prefeitura e antigo bairro judaico Em frente ao prédio da prefeitura (à dir.) fica o sítio arqueológico do maior bairro judeu medieval ao norte dos Alpes, e um dos mais antigos da Alemanha. Ali pode-se ver uma mikvá, casa para ritual de banho judeu, do século 12. O prédio da prefeitura mistura antigo e moderno, com um salão do século 14, uma torre gótica e um portal da Renascença.

Por que vale a pena conhecer Colônia Centro de feiras O complexo do parque de exposições de Colônia é o quinto maior do mundo, com 11 pavilhões e dois centros para congressos numa área de 284 mil m2. Das cerca de 70 feiras realizadas nele a cada ano, as mais importantes são a Imm (móveis), a Gamescom (videogame), a Art Cologne, a Photokina (fotografia) e a Anuga, de alimentos e embalagens, que já tem uma edição em Curitiba.

Por que vale a pena conhecer Colônia Cidade de megaeventos Não só o carnaval atrai multidões, a cidade tem também megaeventos, como o festival de literatura lit.COLOGNE, o festival de música c/o pop, as "longas noites" das instituições culturais, que em determinados dias do ano não fecham à noite, as várias feiras de Natal, repletas de turistas, e o Kölner Lichter, show de fogos de artifício sincronizado com música, todos os anos em julho. •

Por que vale a pena conhecer Colônia Cidade de muito verde O centro da cidade é cercado por um cinturão verde, com muitos bosques e parques. No verão, os gramados costumam estar lotados de universitários e famílias fazendo piquenique. Também a arte ao ar livre é atração, como no parque de esculturas da foto.

Por que vale a pena conhecer Colônia O que seria Colônia sem o Reno... Para apreciar melhor a catedral, o centro histórico e a beira do rio, nada como um passeio de barco. Há várias opções: pode-se comprar bilhetes para um passeio acompanhado de jantar e dança, apenas café com bolo, ou mesmo para visitar outras cidades da região. Autoria: Roselaine Wandscheer



Melhor época para visitar

Em relação a outras cidades da Alemanha, Colônia possui um clima relativamente ameno. E isso também vale para o inverno. Dezembro é um ótimo mês para visitar a cidade e conhecer uma de suas espetaculares feirinhas de Natal.

De maio a setembro, as temperaturas ultrapassam os 20°C. É a melhor época para flanar pela cidade, sentar-se nos cafés ou num biergarten ou passear ao longo do rio Reno.

O verão também é época de festas. Além da famosa parada LGBT de Colônia, conhecida como CSD (Christopher Street Day), que acontece sempre no primeiro fim de semana de julho, há também o Kölner Lichter (Luzes de Colônia), espetáculo de queima de fogos no rio Reno em meados de julho. Nos últimos anos, o chamado Carnaval de Verão também tem atraído cada vez mais pessoas para a cidade no início de setembro.

Oficialmente, a temporada de Carnava começa em novembro, mais precisamente às 11h11 do dia 11/11. Nessa data, a festa se espalha por todos os lados. A partir daí, as diversas associações carnavalescas passam a se reunir e a se apresentar semanalmente. Tudo isso culmina no maior Carnaval de rua da Alemanha, tradicionalmente em fevereiro ou março.

Além de ser uma das cidades mais quentes da Alemanha, Colônia também é uma das mais chuvosas. Então, não se esqueça de trazer um guarda-chuva. E isso vale para todas as estações do ano.

Onde se hospedar

O centro histórico de Colônia (Kölner Innenstadt) abrange tanto a margem esquerda do rio Reno – onde se localiza a maioria dos hotéis, restaurantes e atrações turísticas – quanto a direita, com o bairro de Deutz, interligado com a catedral pela Ponte Hohenzollern, a famosa ponte dos "cadeados do amor". De forma geral, pode-se dizer que as hospedagens situadas nessa região são todas centrais, pois de lá se pode ir a pé para as principais atrações.

A área em torno da catedral é uma das mais procuradas, mas também uma das mais caras. Por trás da Estação Centraltambém se encontram várias possibilidades de hospedagem, ainda bastante centrais e mais em conta.

Ao longo do Reno, há também diversos hotéis, próximos de bares e restaurantes ao ar livre. É uma boa opção para quem visita a cidade no verão. Mas é sempre bom checar se não há algum evento na cidade, pois em época de feiras, Carnaval e CSD tudo fica mais caro.

Para quem quer conhecer também a Colônia mais descolada, uma boa opção é ficar no Belgisches Viertel (Bairro Belga), próximo à estação de metrô Rudolfplatz. Ali se encontram inúmeros bares, clubes e restaurantes, assim como muitos hotéis e uma infinidade de lojas.

