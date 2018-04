Dicas de turismo em Berlim

Moderna, alternativa, notívaga, internacional. Antes conhecida como "pobre, mas sexy", hoje Berlim é uma das cidades mais vibrantes da atualidade. Mas antes de se tornar cada vez mais "sexy e rica", a capital alemã passou por transformações vividas por poucas outras cidades do mundo.

Hoje com 3,5 milhões de habitantes, Berlim foi capital da Prússia, do Império Alemão e do Terceiro Reich antes de ser dividida após a Segunda Guerra e isolada parcialmente do resto do mundo pela construção do Muro de Berlim, em 1961. Com a queda do Muro e posterior reunificação do país, em 1990, a cidade se tornou, mais uma vez, a capital de uma só Alemanha.

E foi para a parte oriental que a cidade se desenvolveu. O bairro de Mitte – que abriga atrações como o Portão de Brandemburgo, o Memorial do Holocausto e a Ilha dos Museus – voltou a ser o centro da capital alemã, enquanto áreas tradicionalmente proletárias, como Neukölln e Kreuzberg, tornaram-se paraíso de artistas e hipsters.

Para a alegria dos turistas e desagrado dos nostálgicos, Berlim se transformou numa cidade internacional, onde o inglês substitui cada vez mais o alemão. Mas seu espírito alternativo e preços relativamente baixos continuam a diferenciá-la de muitas das grandes metrópoles do mundo.

Melhor época para visitar

O clima berlinense pode ser bastante frio no inverno, o que não deve ser empecilho para uma visita, pois cada época tem o seu charme. Principalmente o período de Natal e os eventos culturais são uma atração à parte na estação fria. A capital alemã tem mais de 200 museus. Sem falar das baladas e dos restaurantes cada vez mais diversificados.

No outono, a cidade composta em boa parte por parques e jardins mostra uma extravagância de cores no Tiergarten, por exemplo, o maior e mais antigo oásis verde berlinense e um lugar perfeito para caminhar ou andar de bicicleta.

Mas é na primavera e no verão que Berlim revela todo o seu esplendor e faz jus à fama de cidade das águas, com seus lagos e praias fluviais.

De meados de maio a fim de agosto, quando as temperaturas ultrapassam os 20°C, o clima é ideal para quem quiser ir aos biergartens e bares ao longo do rio Spree, para passear de barco ou fazer piquenique num dos muitos parques da cidade.

Onde se hospedar

Por sua localização, o bairro de Mitte, na região central da cidade, continua sendo uma boa pedida de hospedagem. Ali se encontra a maioria dos pontos turísticos de Berlim, como a Ilha dos Museus e o prédio do Reichstag, e a região é muito bem servida de ônibus, metrô e bonde, como também de restaurantes e lojas. A desvantagem está no preço: por ser mais turística, a área também é mais cara.

A Berlim criativa se encontra hoje nos bairros de Kreuzberg e Neukölln, principalmente na região conhecida como Kreuzberg 36 (entre as estações de metrô Kottbusser Tor e Schlesisches Tor) e na área chamada de "Kreuzkölln" ou Reuterkiez (em torno da praça Reuterplatz). É uma parte da cidade não tão bem servida por hotéis, mas o local ideal para passear ao longo dos canais ou simplesmente curtir o dia e a noite nos bares, clubes e restaurantes mais descolados da capital alemã.

Outras possibilidades de hospedagem podem ser encontradas nos bairros de Friedrichshain e Charlottenburg/Wilmersdorf. Mais calmo que Kreuzberg ou Neukölln, Friedrichshain também não possui grande densidade de hotéis, mas oferece uma cena gastronômica e noturna bastante diversificada.

Para os nostálgicos, a região de Charlottenburg/Wilmersdorf é perfeita para reviver o charme da antiga Berlim Ocidental. Ali se encontra a Kurfürstendamm, a principal avenida de compras da cidade, com a célebre loja de departamentos KaDeWe, assim como o Zoologischer Garten (Jardim Zoológico). Rica em hotéis e restaurantes e bem servida de transportes, a área tem como única desvantagem o fato de a vida noturna berlinense se encontrar no outro lado da capital alemã.

Roteiro de três dias em Berlim

