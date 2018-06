Deputados aprovam novo governo populista na Itália

O governo do novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, formado pelo eurocético Movimento Cinco Estrelas (M5S) e pela ultradireitista Liga (ex-Liga Norte), ganhou nesta quarta-feira (06/06) o voto de confiança dos deputados. Com o resultado, a coalizão pode iniciar seu mandato.

Na Câmara dos Deputados, Conte obteve 350 votos a favor, 236 contra e 35 abstenções. Seu governo já havia recebido o voto de confiança no Senado na terça-feira.

Em discurso aos deputados, Conte, um jurista e professor universitário de 53 anos que não fazia parte do Parlamento italiano, defendeu seu compromisso com a simplificação e digitalização da administração pública e prometeu lutar contra a corrupção e o empobrecimento do sul da Itália.

Aplaudido pela bancada do Liga e do M5S em diversos momentos, o premiê afirmou que seu governo pretende promover o crescimento e reduzir a dívida pública do país, que é a terceira maior do mundo em números absolutos. Conte reiterou ainda a intenção do governo de permanecer na União Europeia (UE), mas afirmou que se recusa a seguir uma política de austeridade.

Também antecipou sua intenção de reformar o sistema judicial para permitir o acesso dos mais pobres e defendeu sua postura de "acompanhar e não dificultar" os pedidos de maior autonomia em fase de negociação de regiões como Lombardia e Vêneto.

Sobre imigração, adiantou sua intenção de "defender os imigrantes que estão regularmente" na Itália e acelerar o estudo de pedidos de asilo, embora não tenha falado das expulsões maciças e se referido ao "contrato de governo" entre M5S e Liga.

O plano de governo da coalizão prevê a reversão da reforma previdenciária, a redução de impostos e uma renda mínima de cidadania para os desempregados. O programa inclui também a luta contra a corrupção e fim da migração ilegal.

A Itália estava sem governo desde as eleições de 4 de março, que não conseguiram produzir um vencedor claro. A Liga e os populistas eurocéticos do M5S, apesar de defenderem ideais opostos em diversas questões, formaram uma coalizão depois da fracassada negociação entre o M5S e o progressista Partido Democrata (PD).

Na sexta-feira passada, Conte e seus 18 ministros juraram seus cargos perante o presidente da República, Sergio Mattarella. O gabinete, no entanto, ainda precisa receber o voto de confiança do Parlamento para poder iniciar o governo.

CN/efe/rtr/afp/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram