Curto-circuito causou incêndio em São Paulo, conclui polícia

A Polícia Civil afirmou nesta quinta-feira (03/05) que o incêndio no edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, foi causado por um curto-circuito que ocorreu no 5º andar.

De acordo com os investigadores, uma moradora confirmou em depoimento que o fogo começou em seu apartamento numa tomada onde estavam ligados o micro-ondas, a geladeira e a televisão. Ela contou ainda que o incêndio começou por volta de 1h30 da terça-feira.

Assistir ao vídeo 01:25 Compartilhar Bombeiros usam drones em buscas no desabamento em São Paulo Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2x0SL Bombeiros usam drones para fazer buscas por vítimas de incêndio em São Paulo

A moradora, que estava no imóvel com o marido e dois filhos, relatou que todos dormiam e só notaram o incêndio quando ele já havia se alastrado. Ao ver o fogo, ela resgatou o bebê de dez meses e saiu do prédio. Seu marido correu para salvar a filha de três anos. Os dois estão internados em estado grave.

Após o incêndio, o prédio desabou. Ao menos uma pessoa morreu. Os bombeiros procuram ainda por quatro pessoas que estão desaparecidas e que estariam no edifício no momento da tragédia.

Mais de 140 famílias moravam no edifício, que era propriedade da União. A tragédia chamou a atenção para o déficit habitacional de São Paulo, a falta de investimentos públicos no setor de moradia e a ausência de uma fiscalização eficaz por parte dos órgãos de segurança.

CN/abr/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram