Cotação do real em relação ao euro e ao dólar | Notícias e análises sobre a economia brasileira e mundial | DW | 20.03.2018

Economia

Cotação do real em relação ao euro e ao dólar

Veja aqui a relação de câmbio do real com o euro e o dólar. Nos links externos estão os principais dados econômicos da Alemanha: juros, crescimento do PIB, inflação e desemprego.

Cotação de fechamento divulgada pelo Banco Central do Brasil em 19/03/2018: 1 euro = R$ 4,0562 – compra (dia anterior: R$ 4,0397)

1 euro = R$ 4,0583 – venda (dia anterior: R$ 4,0414) 1 dólar = R$ 3,2905 – compra (dia anterior: R$ 3,2899)

1 dólar = R$ 3,2911 – venda (dia anterior: R$ 3,2905) Taxa Básica de Juros do Banco Central Europeu A taxa de refinanciamento bancário do BCE é de 0,00%. Sua última alteração data de 10 de março de 2016. A Deutsche Welle se isenta de qualquer responsabilidade pela exatidão dos valores aqui informados. ___________ A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App

Links externos