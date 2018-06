Coreias formarão equipe conjunta para Jogos Asiáticos

As Coreias do Sul e do Norte chegaram a um acordo nesta segunda-feira (18/06) para uma participação conjunta nos Jogos Asiáticos. Durante as cerimônias de abertura e fechamento do evento, as delegações das duas nações desfilarão juntas, sob a bandeira da Península Coreana unificada, como ocorreu durante os Jogos Olímpicos de Inverno na cidade sul-coreana de Pyeongchang, em fevereiro.

Nas conversas realizadas na zona desmilitarizada entre os dois países, na cidade de Panmunjon. foi acertada a formação de equipes conjuntas para disputar algumas modalidades na competição, a transcorrer na Indonésia entre agosto e setembro.

Foi marcada para 4 de julho em Pyongyang uma partida de basquete para marcar o aniversário de um acordo intercoreano para a unificação da península. O tratado voltou a ser relevante com a reaproximação entre as duas Coreias, que promovem medidas de reconciliação como a reabertura de canais diretos de comunicação e as reuniões de membros de famílias divididas pela Guerra da Coreia (1950-53). Em 2019, na mesma data, outra partida se realizará em Seul.

As autoridades esportivas dos dois países concordaram em formar equipes conjuntas não apenas para os Jogos Asiáticos, mas também para outras competições internacionais, e se reunirão mais vezes para trabalhar nos detalhes. A primeira equipe formada pelos dois países foi a de hóquei feminino, que competiu nos jogos de Pyeongchang.

"O Sul e o Norte continuarão a formar equipes unificadas para eventos esportivos internacionais [...] com a realização de treinamentos conjuntos para reforçar a cooperação e o intercâmbio intercoreano", dizia um comunicado das autoridades dos dois países.

"Tentaremos materializar o espírito e os princípios acordados entre as autoridades de alto escalão das Coreias do Sul e do Norte, acreditando que o esporte possa servir como guia para a melhora das relações intercoreanas", declarou o secretário-geral do Comitê Esportivo e Olímpico da Coreia do Sul, Jeon Choong-ryul.

RC/ap/afp/dpa/rtr

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram