Conservador Mario Abdo Benítez vence eleições no Paraguai

O candidato do governante Partido Colorado, o conservador Mario Abdo Benítez, foi eleito presidente do Paraguai, anunciou ainda neste domingo (23/04) o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do país, Jaime Bestard.

Com 99,48% das urnas apuradas, Benítez recebeu 46,44% dos votos, enquanto seu adversário, o lideral Efraín Alegre, candidato da aliança opositora Ganar, somou 42,74%. Juan Bautista Ybáñez, do Verdes, recebeu apenas cerca de 3% dos votos.

Benítez, de 46 anos, ocupará a presidência do Paraguai a partir de agosto, com um mandato de cinco anos, e prometeu construir um país sem divisões. "Temos que construir um país com responsabilidade e seriedade, é o que espera de nós o povo paraguaio", disse Benítez na sede de seu partido, no centro de Assunção. "É o momento de renovar o compromisso que fizemos durante a campanha: hoje acabam as divisões estéreis, acaba o debate, vamos ser um povo unido", acrescentou o ex-senador.

Benítez, que estava acompanhado pelo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, citou seu pai, que foi secretário particular do ditador Alfredo Stroessner (1954-1989). "Não posso deixar de lembrar meu pai, que foi um grande colorado", disse, ao lado da mulher e de seu companheiro de chapa, Hugo Velázquez, o vice-presidente eleito do país.

Benítez se casou duas vezes e tem dois filhos do primeiro matrimônio. Sua segunda esposa, Silvana López Moreira Bo, é neta de um poderoso empresário da época de Stroessner, Nicolás Bo Parodi.

Os resultados parciais dão também a vitória ao Partido Colorado na maioria dos 17 departamentos, cujos governos também estavam em disputa no pleito. O partido de Benítez conseguiu uma vitória importante, ainda que apertada, no departamento Central, até agora um reduto liberal, e que representa cerca de 25% dos votos do país.

A autoridade eleitoral estima em 67,5% a participação eleitoral, do total de 4.241.507 eleitores que estavam habilitados a votar. Mais de 130 mil votos foram nulos ou em branco.

Em uma eleição na qual não há segundo turno, os paraguaios foram convocados às urnas para escolher, além desses cargos, o novo Congresso (Senado e Câmara de Deputados) e os representantes do Parlasur (Parlamento do Mercosul). Os resultados do Congresso serão conhecidos a partir da próxima semana.

PV/efe/afp/rtr/dpa

