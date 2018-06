Cinco perspectivas da imagem-símbolo do G7

Visando a reduzir barreiras comerciais internacionais, a cúpula do G7 (grêmio composto por Alemanha, Japão, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido) terminou no último sábado (09/06) com o anúncio inédito do presidente americano, Donald Trump, de que retiraria o apoio dos Estados Unidos da declaração final.

Qualificada de "desastre diplomático" pelo coordenador do governo alemão para a cooperação transatlântica, Peter Beyer, a reunião foi marcada especialmente por uma imagem, divulgada pela Alemanha no Twitter e que mostra a chanceler federal alemã, Angela Merkel, numa posição resoluta diante de Trump na mesa de negociações.

Porém, o registro não é o único: buscamos outras quatro imagens da mesma cena, que podem dar outra visão sobre o encontro.

"O momento"

A imagem do fotógrafo Jesco Denzel, que rodou o mundo e ilustra esta matéria no topo, causou rebuliço nas redes sociais depois de ser tuitada pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert. Ela mostra as negociações durante a cúpula do G7 no Canadá. Para muitos observadores, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, aparenta estar decidida, enquanto a postura de Trump foi interpretada, entre outras formas, como "petulante".

Imagem divulgada pela Casa Branca mostra Trump no centro das atenções

Trump, centro das atenções

As imagens divulgadas pela assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, pouco antes do tuíte dos alemães, mostram uma perspectiva diferente sobre a reunião do G7. Rodeado por participantes da cúpula, Trump parece discutir animadamente com outros líderes nacionais, entre eles o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra britânica, Theresa May. Porém, também nessa foto, Trump está sentado.

Na foto divulgada por Giuseppe Conte (e.), premiê italiano, Trump não é nem coadjuvante

Conte concentrado

Na cena tuitada pelo novo premiê italiano, Giuseppe Conte, o presidente americano não desempenha papel nem de coadjuvante. Assim como as outras, a foto mostra os chefes de Estado e de governo debruçados sobre documentos. Especialmente Merkel, Macron e May atraem as atenções. O próprio Conte está no canto esquerdo da imagem.

Perspectiva francesa mostra o presidente Emmanuel Macron (c., gesticulando com as mãos) tomando a palavra

Macron toma a palavra

"Após um longo dia de trabalho e um diálogo muito direto, estamos procurando, ativamente, um acordo ambicioso", tuitou Macron no último sábado (09/06), juntamente com a foto acima. A cena mostra como o presidente de 40 anos toma a palavra e parece querer dar ênfase aos argumentos com o auxílio de gestos, enquanto outros políticos internacionais o ouvem com atenção.

Imagem divulgada pelo governo canadense mostra ambiente descontraído

Sem tempestades no paraíso?

Possivelmente, apenas alguns segundos separam o clique de Denzel desse momento, fotografado por Adam Scotti durante o encontro. Scotti é o fotógrafo oficial do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anfitrião da cúpula do G7. Na imagem, o clima parece descontraído: Merkel e Trudeau (atrás dela) estão rindo, enquanto Trump aparenta, no mínimo, disponibilidade para dialogar.

