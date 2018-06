Cientistas descobrem dunas de gelo de metano em Plutão

Cientistas descobriram em Plutão uma grande faixa de dunas compostas de grãos congelados de metano, de acordo com uma pesquisa divulgada na revista científica Science na quinta-feira (31/05). As fileiras paralelas de dunas, espalhadas por uma área aproximadamente do tamanho de Tóquio, foram vistas em imagens tiradas pela espaçonave New Horizons, da agência espacial americana Nasa, durante o sobrevoo de 2015.

As dunas – com topografia similar às de desertos – estão localizadas na divisa entre a geleira de nitrogênio em forma de coração chamada Sputnik Planitia e a cordilheira Al Idrisi Montes, de água congelada. A descoberta foi uma surpresa, pois os cientistas duvidavam que a atmosfera extremamente rarefeita de Plutão pudesse gerar o vento necessário para criar as características comuns nos desertos da Terra.

"Plutão, embora esteja tão longe da Terra e seja tão frio, tem uma profusão de processos que nunca esperamos ver", disse Jani Radebaugh, cientista planetário da Universidade Brigham Young. "É muito mais interessante do que qualquer um de nós sonhou e [a descoberta] nos diz que vale a pena visitar esses corpos muito distantes."

Semelhante, mas diferente

Os cientistas compararam as dunas de Plutão às do Vale da Morte, na Califórnia, e às do deserto do Taklamakan, na China, mas com uma composição muito diferente.

"Tem uma densidade um pouco menor do que a areia que estamos acostumados a pegar na Terra", disse Radebaugh. "Portanto, a sensação é de ser mais leve, mas ainda assim seria granular e iria escorrer pelos dedos, e seus pés as triturariam ao caminhar."

Plutão, que é menor do que a Lua terrestre, orbita a cerca de 5,8 bilhões de quilômetros do Sol, ou quase 40 vezes a órbita da Terra. Sua superfície é marcada por planícies, montanhas, crateras e vales. Metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio existem no planeta em estado sólido, devido à temperatura de zero absoluto.

Imagem tirada pela espaçonave New Horizon mostra uma superfície de gelo e cordilheira Al-Idrisi Montes

Ventos suaves de Plutão

Os cientistas deduzem que o revestimento de gelo de nitrogênio na superfície da geleira Sputnik Planitia se transformou em gás, projetando as partículas de metano no ar, que foram então depositadas pelos suaves ventos de Plutão. A equipe de pesquisa ainda não determinou a altura das dunas, mas calcula que elas tenham pelo menos dezenas de metros de altura.

Dunas foram encontradas em outras partes do sistema solar: em Marte, Vênus, na lua de Saturno Titã e até mesmo num cometa. Mas as dunas de Plutão são as únicas que se sabe serem compostas de metano.

"O fato de haver dunas tanto na superfície escaldante de Vênus, sob uma atmosfera densa, quanto nos confins do sistema solar, a 230 graus Celsius negativos e sob atmosfera rarefeita, nos mostra que as dunas têm hábito de surgir em muitos lugares surpreendentes", comentou Matt Telfer, planetologista da Universidade de Plymouth.

