Carta antissemita de Richard Wagner vai a leilão em Israel

Uma carta do punho do compositor alemão Richard Wagner (1813-1883), em que ele esbraveja contra a cultura judaica, irá a leilão em Israel, nesta terça-feira (24/04).

O documento manuscrito é endereçado ao autor, filósofo e musicólogo francês Édouard Schuré. Nelo, Wagner detalha seus pontos de vista antissemitas sobre os judeus franceses e alemães, e tenta explicar as considerações por trás de seu notório panfleto O Judaísmo na música.

Richard Wagner (1813-1883) é famoso por suas óperas

Publicado anonimamente em 1850, esse agressivo ataque aos judeus em geral, e aos compositores Felix Mendelssohn e Giacomo Meyerbeer em particular, inspiraria grande parte da futura literatura antissemita, até a era nazista.

A carta de Wagner está cotada em 8 mil a 12 mil dólares em catálogo. Dela consta que a assimilação dos judeus à sociedade francesa estaria impedindo a França de distinguir a "influência corrosiva do espírito judeu na cultura moderna".

Mais adiante, o músico discute a diferença entre os judeus alemães e os "verdadeiros" alemães, afirmando que a imprensa do país estava inteiramente em mãos semitas.

"Wagner rolaria no sepultura"

O dono da casa de leilões israelense Kedem, Meron Eren, revelou à agência de notícias AFP ser essa a primeira vez que negocia com itens ligados ao criador de O anel do Nibelungo. "Wagner ia rolar na sepultura" se soubesse que um judeu barbado lucraria com a carta dele em Jerusalém, comentou.

Para a professora de musicologia Ruth HaCohen, da Universidade Hebraica, a carta mostra o quanto Richard Wagner desejava que seus pontos de vista antissemíticos fossem aceitos pelo público. O fato de estar sendo justamente em Jerusalém, HaCohen considera "uma ironia".

O advogado Jonathan Livny, presidente da Sociedade Wagner de Israel, ressaltou que, embora aceitem produtos como os automóveis da Volkswagen e Mercedes, muitos israelenses continuam boicotando o compositor.

"Wagner se transformou num símbolo do Holocausto", afirmou. As obras do compositor favorito de Adolf Hitler são raramente executadas em Israel, devido ao clamor público e transtornos que provocam.

AV/afp,dw

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram